Gerard Piqué aprofita el seu pas per 'La Revuelta' per enviar un missatge a Luis Figo

Gerard Piqué, conegut per no mossegar-se la llengua, va ser el convidat estrella de l'últim programa de l'any 2024 de La Revuelta. Com és habitual en el català, la seva intervenció no va deixar indiferent a ningú, especialment pels missatges que va llançar a Luis Figo, exjugador del Real Madrid i del Barça, i un dels personatges més odiats pels aficionats de l'equip culé.

Luis Figo va deixar una empremta inesborrable entre els blaugranes, però no precisament positiva. El seu polèmic fitxatge pel Real Madrid l'any 2000, després de ser un dels grans referents del FC Barcelona, va marcar una traïció que els aficionats no han oblidat. Piqué, que per aquell temps era un adolescent, va viure aquell moment amb especial intensitat.

"Com a culé el tinc sentenciat. Després vaig coincidir amb ell fa poc a Abu Dhabi i parlant amb ell bé, relació normal", va començar dient Piqué durant l'entrevista. No obstant això, ràpidament va deixar clar que no ha oblidat ni perdonat aquell episodi: "És que va ser molt dolorós el que va fer. Era la meva època, que ho vius amb més intensitat. Jo tindria 13 o 14 anys i estàs començant. A sobre va guanyar la Pilota d'Or aquell any".

Broncano afegeix llenya al foc

David Broncano, presentador del programa, no va dubtar a avivar el debat, suggerint una possible trobada entre ambdós. "Ens va dir Figo que ell voldria venir un altre dia, així que igual us podem ajuntar als dos i a veure què passa. A tu sé que t'agrada això", va comentar Broncano, provocant el riure dels presents.

Luny d'esquivar la proposta, Piqué va acceptar el repte sense dubtar. "Jo encantat. Li retrec tot el que ens ha fet, no hi ha cap problema. Ell ho sap, el que passa és que no ho reconeixerà mai personalment, però el dany que ha fet es recordarà de per vida", va respondre contundent l'exfutbolista del Barça.

L'actual president de la Kings League va aprofitar el moment per enviar un missatge clar a Figo. "Jo no tinc cap problema, m'assec aquí amb ell i parlem en portuguès si cal", va dir amb un to sarcàstic que va arrencar rialles entre el públic. La idea d'ajuntar dues figures tan mediàtiques i amb històries tan enfrontades no va trigar a captar l'atenció dels espectadors.

Encara que no es va confirmar res, la possibilitat que Gerard Piqué i Luis Figo coincideixin en un futur programa de La Revuelta ja és sobre la taula. Si alguna cosa queda clara després de les declaracions de Piqué, és que el ressentiment cap a Figo segueix viu en el cor culé i en la memòria de l'exdefensa.