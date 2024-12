Gambes, vi i gelat: El lot estalvi estrella de Bonpreu i Esclat aquest Nadal

Nadal és a tocar, i Bonpreu i Esclat han decidit aprofitar aquesta època per sorprendre tots els seus clients amb uns lots especials. Aquestes ofertes són ideals per a aquells que busquen qualitat, estalvi i practicitat en les seves compres nadalenques. Cada any, aquests supermercats catalans presenten productes gourmet i opcions especials pensades per a celebracions familiars.

Aquest 2024 no ha estat l'excepció. Entre les ofertes estrella, destaca un lot estalvi amb productes ideals per a sopars, dinars i postres de Nadal. Una combinació que no només té qualitat, sinó també un preu irresistible per als consumidors.

Un lot complet per a les festes

El lot estalvi estrella inclou tres productes indispensables per a qualsevol celebració: llagostí salvatge, vi blanc i gelat de llimona. L'oferta està disponible a Bonpreu i Esclat a un preu promocional de 24,95 euros, rebaixat dels 31,89 euros originals. Això suposa un estalvi de 6,94 euros, una oportunitat que molts clients no deixaran passar.

El lot es compon d'una caixa de llagostí salvatge NÓS: 2 quilograms amb entre 10 i 20 unitats, perfecte per a entrants o plats principals. El llagostí és congelat, cosa que permet conservar la seva frescor i sabor.

| BonpreuEsclat

Una terrina de sorbet Carte d'Or: Disponible en sabors com llimona, vainilla o xocolata. Una opció refrescant i deliciosa per posar el punt final a qualsevol àpat. I finalment una ampolla de vi blanc Blanc Pescador: 750 ml d'un vi escumós lleuger i agradable, ideal per maridar amb mariscs i postres.

Una oferta limitada

Aquesta promoció especial estarà disponible als supermercats Bonpreu i Esclat fins al 7 de gener, data inclosa. Els clients tenen diverses setmanes per aprofitar l'oferta i gaudir de productes seleccionats amb un important descompte.

No obstant això, és recomanable anticipar-se, ja que aquest tipus de lots solen esgotar-se ràpidament a causa de l'alta demanda.

Idees per aprofitar el lot

El llagostí salvatge és perfecte per preparar entrants com gambes a la planxa o un sofregit mariner per acompanyar arrossos i pastes. Amb el seu sabor intens, també pot ser protagonista en una mariscada nadalenca.

| Getty Images

El Blanc Pescador, un vi blanc escumós, és ideal per maridar amb peixos i mariscs. També resulta una excel·lent opció per brindar en qualsevol ocasió especial.

Finalment, el sorbet de Carte d'Or refresca el paladar després d'un àpat copiós. És una elecció lleugera i deliciosa, especialment en la seva versió de llimona, que contrasta a la perfecció amb plats més elaborats.

El compromís de Bonpreu i Esclat amb la qualitat i els preus competitius es fa evident amb lots com aquest. És una oportunitat única per a aquells que busquen preparar una taula nadalenca de luxe sense gastar de més. Si vols gaudir de llagostí, vi i gelat al millor preu, no deixis passar aquesta oferta.