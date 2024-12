Máxima preocupación por Raphael: La prensa extranjera cuenta cosas

Aunque Raphael siempre se ha mostrado como un artista incombustible, en los últimos días han surgido informaciones inquietantes que mantienen en vilo a sus seguidores. El cantante, que acumulaba compromisos y actuaciones en estas fechas, habría sufrido un revés de salud durante la grabación de un especial navideño del programa ‘La Revuelta’, dejando a todos los presentes muy preocupados. Según relatan varios testigos, el pasado 17 de diciembre comenzó a tener problemas para hablar, lo que desencadenó una llamada inmediata a los servicios de emergencia.

Con más de 60 años de trayectoria artística a sus espaldas, Raphael ha demostrado una fortaleza admirable. No obstante, su familia no ha querido descuidarlo ni un segundo después de este incidente. Su mujer, Natalia Figueroa, y sus hijos, Manuel, Alejandra y Jacobo Martos, han estado acompañándolo en todo momento, tanto en el hospital como a las puertas del centro, donde han atendido a la prensa para aclarar algunos detalles sobre lo ocurrido.

Alerta en la prensa extranjera

Lo que realmente ha llamado la atención es la rápida difusión de la noticia en medios de comunicación extranjeros. Periódicos y portales como ‘Sur in English’, ‘Latin Times’ o ‘Caracol Televisión’ han dedicado artículos a explicar con minuciosidad lo que sucedió en pleno rodaje del especial navideño. Fuentes cercanas aseguran que Raphael comenzó a experimentar dificultades justo cuando se encontraba en plena grabación, y el susto fue tan grande que, de inmediato, se activó el protocolo de emergencia.

Según estos medios, el último programa en el que se pudo ver al cantante en directo fue ‘El Hormiguero’, emitido el 16 de diciembre. Apenas un día después, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre, donde permanece bajo observación médica para descartar cualquier complicación grave. Los rumores sobre un posible ictus surgieron prácticamente de inmediato, aunque la familia ha negado que se haya confirmado un diagnóstico tan delicado. Los especialistas continúan practicándole pruebas para dilucidar las causas exactas de su malestar.

La voz de la familia

La familia de Raphael no se ha escondido de los medios. Manuel Martos, uno de los hijos del intérprete, se ha mostrado especialmente disponible a la hora de tranquilizar a los fans. En declaraciones a la prensa, ha insistido en que su padre se encuentra “muy bien” y que todo apunta a que se trataría de un episodio transitorio. Eso sí, aclara que no puede confirmar la fecha de alta hospitalaria, ya que los médicos prefieren seguir evaluando su estado antes de permitirle volver a casa.

Otro aspecto que ha preocupado al artista es la cancelación de sus próximos conciertos. Raphael tenía previstos un par de espectáculos navideños en los que iba a deleitar a su público con sus clásicos de siempre y alguna que otra sorpresa especial. Sin embargo, los doctores le han recomendado reposo, lo cual ha forzado al cantante a posponer sus planes para dar prioridad a su recuperación.

Pendientes del alta y de la Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la familia se pregunta si podrán pasar esas fechas tan señaladas juntos en casa. Natalia Figueroa se ha mostrado optimista, aunque confirmó a los periodistas que el alta no se produciría tan pronto como se había especulado. “Hoy no sale. Saldrá pronto, pero no hoy”, comentaba recientemente ante las cámaras, agradeciendo también el interés y el afecto que llegan de todas partes.