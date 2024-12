Carles Porta, protagonista inesperat del tercer premi de la Loteria de Nadal

El que havia de ser un "diumenge avorrit" a l'administració de loteria La Ganxa de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, s'ha convertit en un matí ple d'alegria i de trucades de felicitacions per haver venut 20 sèries del tercer premi.

Molts d'aquests números s'han venut a Can Maríano de Baró, al Pallars Sobirà, un restaurant a peu de carretera amb un gruix important de clients fixos. Als propietaris del bar els ha agafat servint esmorzars i alguns dels clients s'han assabentat en entrar a fer un cafè que eren afortunats.

Els propietaris de l'establiment han començat cava i han convidat els clients que estaven esmorzant per celebrar-ho. El bar és conegut per haver sortit a la sèrie 'Tor' com a lloc de reunió entre Carles Porta i Palanca.

| ACN

Molts dels clients de Can Maríano són habituals de la zona i algun d'ells s'ha assabentat que era agraciat just en el moment de demanar el cafè. Matías, un veí de Salàs de Pallars, va comprar quatre dècims que va repartir entre els seus tres fills i un el va regalar. Per no quedar-se sense va comprar un altre dècim un altre dia. Encara incrèdul quan li han comunicat que era afortunat ha dit que hauria preferit que li hagués tocat la loteria de més jove per gaudir-la més.

Pocs minuts després el mòbil de Matías ha començat a sonar i ja s'ha fet a la idea que era un dels premiats. Els fills li comunicaven també que els havia tocat la loteria. La propietària de Can Maríano, María Pilar Devissa, s'ha mostrat molt contenta, però ha dit que "la celebració haurà d'esperar", ja que havia de continuar fent els esmorzars dels clients i preparar les taules que ja tenien reservades per dinar.

El moment mític de Tor

Per a molts, Can Maríano és un conegut restaurant del Pallars Sobirà de cuina tradicional, però arran de la sèrie 'Tor' de TV3 també és conegut per ser la fonda on Carles Porta va localitzar Palanca recolzat a la barra, amb una copa de ratafia, parlant amb el propietari, el mateix que aquest diumenge servia copes de cava entre els clients per celebrar el tercer premi de la loteria.

En aquella escena de 'Tor' el propietari del bar i Palanca van guanyar la partida de botifarra i els perdedors van pagar la ronda. Aquest diumenge el propietari del bar ha guanyat a la loteria i ha pagat la ronda a tots els clients que estaven encara esmorzant.

On no hi ha hagut ambient de celebració ha estat a l'administració La Ganxa. La propietària, Teresa Agulló, no ha parat de rebre felicitacions per telèfon i trucades de mitjans de comunicació, però no s'ha acostat pràcticament ningú, ni veïns ni afortunats.

Agulló s'ha mostrat "molt contenta" per haver repartit el premi i ha explicat que ha estat ella la que ha trucat a Can Maríano per comunicar que els dècims que van vendre havien estat agraciats. Agulló ha dit que està "feliç" perquè els afortunats són veïns del Pallars.

Les 20 sèries del número 11840 no s'han venut íntegres a Can Maríano. Teresa Agulló ha explicat que hi va haver una devolució i que van acabar de vendre els dècims a l'administració La Ganxa per finestreta.