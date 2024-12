'Com si fos ahir' no torna fins 2025: Les dues trames fosques que prometen

‘Com si fos ahir’ arriba a l’aturada nadalenca i deixa algunes incògnites per després de les festes de Nadal. Potser s’esperava alguna cosa més d’aquest darrer capítol de 2024 però ‘Com si fos ahir’ no és ‘La Riera’ o ‘Nissaga de Poder’. Aquí, per bé o per mal – que cadascú decideixi – no hi solen passar coses gaire extremades.

Durant el capítol d’avui semblava que la cosa acabaria malament. El Joel no només ha decidit passar la Nit de Nadal amb la seva mare sino que també no ha volgut anar de vacances a la neu per poder estar a prop de la Isabel. El Salva ho ha entès però la Marta no. En una conversa entre ells, hem pogut veure una Marta molt enrabiada. El Joel és amb ells en acolliment i la proposta d’adoptar-lo no anirà enlloc. Té 16 anys i si ell s’hi nega, cap jutge li donarà la raó a la Marta.

El Salva ha actuat amb més seny i hem vist que la Marta feia marxa enrere i acaba acceptant que el Joel no vulgui anar a la neu. Ara bé, això no acaba aquí. A l’avançament del proper capítol, que no s’emetrà fins 2025, el Joel torna de casa la seva mare després de Reis.

Què amaga el regal de la Isabel al Salva i la Marta?

Porta un regal car per a la Marta i el Salva. Un regal que, per la conversa, intuïm que ha pagat la seva mare. És un electrodomèstic que se’ls havia espatllat. D’on ha tret els diners? Si és d’alguna il·legalitat, hi acabarà implicant el Joel?

Fugida endavant del Rodri

Avui també hem vist uns moviments molt estranys del Rodri. Després del desastre a l’operació de l’Eva, l’Andreu calla. Simplement li explica a la seva amiga que va haver-hi un problema amb l’anestèsia però no li diu que el Rodri va ser el culpable.

I no només això, després no va saber com reaccionar. Inicialment marxa però després s'ho repensa. Torna com si no hagués passat res i diu que acceptarà la feina de traumatòleg. Embolica que fa fort.

Altres trames amb, a priori, menys conflicte

El Marc se'n va a Madrid amb l'Etna. A la Cati no li fa gens de gràcia però té el que es mereix per haver maniobrat en l'anterior relació del seu fill amb la Korinna. La Cati i l'Agustí cada vegada estan més a prop. Serà la parella sorpresa de 'Com si fos ahir' del 2025?

Finalment, i segons hem pogut veure a l’avançament, la Gemma passa totalment del Toni. Ell en parla amb el Francesc. La parella ho ha deixat córrer i hi ha massa rancúnies, especialment de la Gemma cap a ell. És impossible que tornin a curt termini i ara caldrà veure les conseqüències personals per a cadascun d’ells. És possible que això centri part de la trama durant les primeres setmanes de 2025.