Màxima preocupació a Buckingham Palace pels vicis de la reina Camilla

La vida a la reialesa no sempre és sinònim de salut ni de benestar. Camilla Parker Bowles, l'esposa del rei Carles III, ha protagonitzat recentment un dels episodis més delicats de la seva vida. Una infecció de pit, que en principi semblava menor, la va portar a l'hospital. Però darrere d'aquest ensurt s'amaga una història més fosca.

Els seus hàbits, poc saludables per a qualsevol persona, es tornen encara més preocupants tenint en compte que Camilla ja ha complert 77 anys. Lluny de cuidar-se, el seu estil de vida ha posat en alerta els seus metges, la seva família… i ara també l'opinió pública.

Vi i cigarrets: la seva rutina diària

Fonts properes a la Casa Reial britànica han confirmat que Camilla beu vi negre cada dia i fuma amb freqüència. Aquesta combinació, sumada a l'estrès constant del seu paper institucional, ha deteriorat la seva salut de manera progressiva.

La infecció pulmonar que va patir els darrers mesos s'hauria pogut evitar amb uns hàbits més saludables. Però el més inquietant és que, tot i haver estat ingressada a l'hospital, Camilla no està disposada a canviar. Per a ella, fumar i beure formen part de la seva identitat des que era jove.

La Reina que es nega a escoltar

Carles III, Tom Parker Bowles i altres membres del seu entorn més íntim han intentat convèncer-la perquè abandoni aquests vicis. Tanmateix, tots els esforços han estat en va. Els metges, frustrats, han reconegut en privat que Camilla simplement no vol deixar de fumar ni de beure.

Aquest rebuig a canviar ha generat tensions internes a Buckingham. Tot i que la seva imatge pública es cuida amb cura, dins del palau es viu una realitat diferent: una Reina que desafia els consells mèdics i posa en risc la seva salut per plaer personal.

Ingrés hospitalari: el punt d'inflexió que no ho va ser

Quan va ser ingressada durant unes hores per analitzar la gravetat de la infecció, molts van pensar que Camilla recapacitaria. El diagnòstic va ser clar: l'estat dels seus pulmons es veu directament afectat pel tabac i l'alcohol. Però lluny de prendre aquest ensurt com un punt d'inflexió, la consort va reprendre els seus hàbits poc temps després de rebre l'alta.

Alguns membres del personal del palau ho resumeixen amb una frase demolidora: “viu com si tingués 30 anys, però el seu cos ja no l'acompanya”. I és que, a aquesta edat, mantenir una rutina diària d'alcohol i cigarrets pot ser directament letal.

Un exemple que preocupa al Regne Unit

Més enllà del drama familiar, hi ha un component simbòlic que preocupa. Com a figura pública, Camilla representa una institució amb segles d'història. La seva negativa a donar exemple amb un estil de vida més sa no passa desapercebuda per al públic britànic.

En un país on milers de persones lluiten contra les addiccions i els problemes respiratoris, la imatge d'una Reina addicta al tabac i al vi genera controvèrsia. Ha de mostrar-se algú amb aquest càrrec indiferent davant dels seus propis excessos? O és simplement una dona gran que vol viure com li dona la gana?

El secret que més preocupa a Buckingham

I aquí arriba el més impactant. Segons una font propera als serveis mèdics del palau, la infecció pulmonar de Camilla no va ser un cas aïllat. En realitat, ja ha tingut diversos episodis similars els darrers anys, alguns dels quals s'han mantingut en secret per no alarmar ni tacar la imatge de la monarquia.

El problema no és només l'addicció, sinó que la seva salut es troba molt més compromesa del que s'ha comunicat oficialment. Es tem que un altre episodi similar pugui desencadenar conseqüències irreversibles. I si això passés, la Casa Reial britànica s'hauria d'enfrontar a una nova crisi, aquesta vegada silenciosa, però devastadora.