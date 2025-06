Un expert destaca el pla maquiavèl·lic de Meghan Markle que li ha sortit malament

Des del primer moment en què Meghan Markle va aparèixer al costat del príncep Harry, el món es va rendir davant d'una història digna de conte de fades. Una actriu nord-americana i el fill petit de Lady Di semblaven encarnar el romanç modern: igualtat, diversitat i renovació per a una família reial que semblava atrapada en el passat.

Però, com sol passar en els contes mal explicats, la realitat era molt diferent rere els murs del palau. L'expert reial Tom Quinn acaba de publicar noves declaracions que ofereixen una mirada molt més terrenal —i polèmica— sobre l'inici d'aquest matrimoni. Segons el seu llibre Sí, senyora: La vida secreta dels servents reials, Meghan hauria arribat a la relació amb una idea molt concreta.

“Esperava un multimilionari i va aconseguir un milionari”

La frase, atribuïda a un membre del personal del palau, és tant crua com reveladora. Meghan, criada en una cultura on els milionaris abunden a Hollywood i els luxes són visibles, va assumir que el fill de Carles III i germà del futur rei havia de ser sorprenentment ric. Però no.

Pel que sembla, Harry tenia un patrimoni personal de només 20 milions de lliures. Molts diners per a qualsevol… excepte per a qui s'havia fet una altra idea. Quinn relata que Harry va quedar “profundament sorprès” per la decepció de Meghan. La seva reacció no va ser per pura cobdícia, sinó per una diferència d'expectatives: ella s'imaginava una vida de luxe absolut.

Nottingham Cottage: el veritable cop de realitat

Per a molts, viure en una casa reial a Londres sona com un somni. Però no per a Meghan Markle, que pel que sembla ho va viure com una humiliació. La propietat, que compta amb només dos dormitoris, un bany i un jardí modest, li va resultar insuficient. Quinn assegura que Meghan va sentir que es tractava d'un símbol: la mida de la casa representava com de poc valorat era Harry dins de la seva pròpia família.

“No podia entendre com el fill d'una princesa, de sang reial, podia estar confinat en un habitatge tan modest”, escriu Quinn. La decepció no va ser només material. Va ser emocional. Meghan va creure que en casar-se amb Harry entraria a la reialesa amb el mateix rang i respecte que Kate Middleton.

Un matrimoni que va néixer amb malentesos

Els inicis de la parella van estar marcats per la passió, l'atenció mediàtica i un fort compromís social. Però en privat, segons l'autor, Meghan va haver de “recalcular-ho tot”. L'estil de vida reial no era tan glamurós com el d'una estrella de Hollywood, ni tan lliure, ni tan còmode.

Les normes, els protocols, la manca de privacitat i el fet d'haver de representar una institució que no comprenia del tot van anar minant el seu entusiasme. La diferència de visió entre el que Meghan pensava que era la monarquia i el que realment va trobar es va convertir en una de les grans esquerdes del matrimoni.

El més impactant: l'inici del pla de sortida

Però el més fort no és la decepció ni la manca de milions. Segons Quinn, Meghan hauria començat a planejar la seva sortida de la família reial molt abans que es fes pública. No per odi, ni per escàndols, sinó per pura incompatibilitat amb una vida que no li oferia ni autonomia, ni riquesa, ni propòsit clar.

L'amor podia ser genuí, però no va ser suficient. El conte de fades modern va acabar sent una mudança silenciosa i una decisió meditada. Una història que no té dracs, però sí desencant. I un final, com sempre, que ningú es va atrevir a explicar fins ara.