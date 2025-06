Gir de 180º en la vida de Carles III: Decisió per culpa de la seva malaltia

La imatge del rei Carles III muntant a cavall a la desfilada del Trooping the Colour al juny de 2023 serà recordada com un moment emblemàtic. Tanmateix, el que semblava una estampa tradicional podria haver estat la seva darrera aparició eqüestre. La seva recent decisió d'abandonar la cavalcada a favor d'un carruatge representa un gir de 180° motivat pel seu delicat estat de salut.

El monarca, diagnosticat amb càncer a principis de 2024, ha vist com el seu tractament i recuperació han influït en els seus compromisos oficials, trencant amb una pràctica que marcava tant el seu paper com la tradició reial.

Canvis respecte de l'any passat

El proper 14 de juny, durant el Trooping the Colour, Carles III no cavalcarà per segon any consecutiu, optant per recórrer la desfilada en un carruatge al costat de la reina Camila. Segons fonts del Times recollides per Informalia, aquest canvi respon a recomanacions mèdiques davant l'esforç que implica mantenir hores a lloms d'un cavall.

Evidencien que el monarca no té la força necessària per sostenir la rutina eqüestre, i queda clar que no es tracta només d'una decisió temporal, sinó d'una renúncia definitiva a la tradició eqüestre.

Des de 2023, Carles III havia reprès la tradició que la seva mare, la reina Isabel II, havia cancel·lat el 1986 després de retirar-se la seva euga Burmese. No obstant això, el cavall Noble va mostrar nerviosisme durant aquella edició, avançant-se en el recorregut fins que el rei va aconseguir tranquil·litzar-lo amb gestos suaus i expressius. L'incident no només va ser anecdòtic, sinó revelador: muntar a cavall sota pressió resulta exigent fins i tot per a algú amb àmplia experiència eqüestre i en plena lluita contra el càncer.

Declaracions oficials i reaccions

El Palau de Buckingham, sense esmentar la paraula "recaiguda", ha admès que el tractament en curs requereix ajustos en l'agenda del rei i confirma que l'ús de carruatge s'estendrà a futures edicions de la desfilada. Tanmateix, des de la Casa Reial asseguren que Carles III manté altres compromisos institucionals, com audiències i recents viatges oficials, incloent-ne un al Canadà.

En aquest context, s'ha destacat que la malaltia és “gestionable encara que incurable”, i que encara que pot “morir amb càncer, no de càncer”, continua vivint amb la condició i participant en les seves responsabilitats reials. La seva actitud ha estat descrita com gestionable i resilient, amb un to d'optimisme que vol transmetre calma al públic.

Diagnòstic mèdic

El diagnòstic del rei es va produir després d'una intervenció per hipertrofia de pròstata al febrer de 2024, derivant en un tractament que ha requerit hospitalitzacions puntuals, incloent-hi un ingrés al març per efectes adversos. Tot i això, va recuperar la normalitat i va continuar amb actes públics, com rebre ambaixadors o visitar la London Clinic i reprendre la seva agenda de manera progressiva.

Aquest any, l'impacte en el Trooping coincideix amb el retorn de la seva nora, la princesa de Gal·les, després de superar un càncer diagnosticat també a principis de 2024. La seva recuperació silenciosa i prudent contrasta amb l'adaptació visible del rei.

Reaccions a les xarxes socials

Al llarg d'aquests mesos, Carles III ha mostrat una actitud optimista, esmentant en públic que es troba en "la millor fase" del tractament durant actes com la seva visita a Bradford, on va emfasitzar la importància de la nutrició complementària al tractament mèdic actual.

Així mateix, durant una cerimònia a Lancaster, va fer broma amb un veterà assenyalant que hauria de “continuar bevent whisky”, un gest que va alleujar l'ambient i va deixar palès el seu caràcter proper i to humà enmig de la malaltia.

Després de la seva hospitalització al març, va ser captat per la premsa a Clarence House abans de traslladar-se a Highgrove, on el seu aspecte saludable va reforçar l'estratègia de comunicació del palau, dissenyada per evitar especulacions sobre el seu estat reial elpais.com.