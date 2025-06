Surt a la llum la relació secreta entre Joan Carles I i Iñaki Urdangarin

En els últims mesos, ha tornat a sorgir un intrigant capítol dins l'esfera reial i mediàtica: la reactivació de la relació entre Joan Carles I i Iñaki Urdangarin. Tots dos protagonitzen un acostament que va més enllà de la cortesia familiar, fins al punt d'especular-se sobre l'existència d'un suport econòmic milionari.

Aquesta versió sorgeix després del mediàtic divorci entre Urdangarin i la infanta Cristina, ocorregut el desembre de 2023, i el recent perfil baix que manté l'exduc després d'abandonar la presó, tot i que algunes fonts suggereixen que la seva vida podria estar lluny de la sobrietat declarada.

Què ha passat?

Segons va informar un mitjà català a principis de juny de 2025, Urdangarin hauria rebut dos milions d'euros després de signar el divorci, així com una pensió mensual que oscil·laria entre els 25.000 i 50.000 €. Aquestes xifres coincideixen amb les revelacions del periodista Juan Luis Galiacho, qui va afirmar que els dipòsits es van fer en comptes suïsses i s'haurien articulat com a part d'un pacte de confidencialitat entre l'exgendre i membres de la Casa Reial.

La informació assenyala que aquest acord hauria permès silenciar possibles memòries explosives redactades per Urdangarin durant la seva estada a presó, en un moviment que reforça la seva actual tranquil·litat econòmica i social.

Alhora, alguns mitjans especialitzats sostenen que aquest pacte no només va contemplar el suport econòmic sinó també facilitats perquè Urdangarin pogués exercir professionalment. Fins i tot es menciona que el rei emèrit hauria finançat feines discretes i assessories amb l'objectiu de mantenir estable el seu nivell de vida després de sortir de presó.

| Casa Real, LaSexta, XCatalunya

Silenci de nou a la Casa Reial

Per ara, a Zarzuela no s'ha produït cap confirmació ni desmentiment formal. El silenci domina entre fonts oficials, tot i que des de l'entorn de la Casa Reial es considera que aquestes ajudes no impliquen delicte, sinó una estratègia per protegir la reputació de la institució. En conseqüència, no s'han rebut acusacions judicials ni administratives fins al moment.

Des de la vorera d'Urdangarin, no hi ha declaracions oficials públiques, però persones properes asseguren que el suport per part de Joan Carles va ser “just després de sortir de presó”, cosa que coincideix amb les dates de les disposicions econòmiques tot i que sense oferir xifres concretes. També s'ha informat que la infanta Cristina va participar en l'acord, lliurant els dos milions a l'exmarit en el moment del divorci.

Tot i que Cristina ja no està involucrada oficialment en el suport econòmic, sí que roman al corrent dels moviments del pacte i, segons algunes fonts, tant ella com Felip VI coneixen aquests acords encoberts per raons institucionals.

| @CasaReal, Instagram, XCatalunya

Intent de reconciliació

El vincle entre Joan Carles i Urdangarin no és nou: ja al març se'ls va vincular amb una reunió a Ginebra, conversa que alguns van interpretar com una maniobra de reconciliació després de l'escàndol de Nóos. Tanmateix, la novetat rau en l'àmbit econòmic: es tractaria d'un suport reial, milionari i continuat, que permetria a l'exjugador preservar una certa estabilitat i discreció mediàtica després del divorci i la seva vida amb Ainhoa Armentia.

Moviment important dins la monarquia

Aquest tipus de pactes pot encendre les alarmes pel que fa a la transparència institucional. L'ús de comptes suïsses, el pacte de silenci i una presumpta pensió encoberta plantegen interrogants sobre l'opacitat en la gestió del patrimoni reial i les possibles relacions extrajudicials destinades a protegir noms i interessos.

Cristina i Felip VI, espectadors de luxe

Per la seva banda, tant Cristina com Felip VI actuen amb prudència. Fins ara no s'han llegit en mitjans ni registres de moviments legals, però si es confirmen irregularitats o algun incompliment, no es descarta una postura més proactiva per part de l'entorn institucional.