Es destapa la dinerada que cobrarà Lydia Lozano en el seu nou programa a Telecinco

Lydia Lozano ha tornat a ser notícia: la periodista tornarà al focus mediàtic després de conèixer-se la seva incorporació al programa ¡De Viernes!, de Telecinco. La informació s'ha conegut els darrers dies, ha causat un gran rebombori i diversos mitjans ja han confirmat el seu retorn a la cadena. La notícia ha sorprès per diversos motius i un d'ells ha estat la seva inesperada sortida del cercle de Sálvame, on va treballar durant anys.
Aquest dilluns, ha començat al canal Ten el nou programa No somos nadie. Està presentat per María Patiño, una altra figura coneguda de Sálvame. Durant l'emissió, han parlat sobre Lydia Lozano.
El tema s'ha tractat amb emoció i també amb certa tristesa. María Patiño ha estat clara amb les seves paraules: “Ha pres una decisió: divorciar-se de nosaltres jo crec que per sempre. Se'n va a la cadena del davant”, ha dit en ple directe.
Lydia Lozano tornarà a Telecinco per treballar com a col·laboradora
Belén Esteban també ha donat la seva opinió i ho ha fet amb serenitat i respecte: “Jo me n'alegro molt per Lydia Lozano. Jo crec que quan a algú li fan una oferta i l'accepta fa bé”, ha comentat la col·laboradora. Les paraules han sonat sinceres i han demostrat que, tot i que hi ha distància, el respecte entre elles es manté.
Tanmateix, el que més ha impactat ha estat una altra informació. Alberto Guzmán, col·laborador del nou format, ha deixat anar la bomba: serà la millor pagada de Telecinco.
Es filtra quant cobrarà Lydia Lozano a Telecinco
Segons les seves dades, Lydia Lozano podria estar cobrant 2.000 euros per cada programa de ¡De Viernes!. Tenint en compte que l'espai s'emet un cop per setmana, el sou mensual arribaria als 8.000 euros. Una xifra considerable per només quatre aparicions al mes.
La revelació ha deixat tothom bocabadat i el plató ha quedat en silenci després de la dada. Molts han mostrat sorpresa i d'altres s'han quedat completament ofesos perquè el seu sou és menor, tal com ho ha confessat Belén en directe. El cert és que la quantitat ha cridat l'atenció tant dins com fora dels platós.
Lydia Lozano ha fet un gir a la seva carrera, ha deixat enrere els seus antics companys, ha apostat per un nou camí professional i ho ha fet amb molta força. El seu retorn a Telecinco no ha passat desapercebut, ni per la seva decisió, ni pel seu sou. Els diners que cobrarà ja han donat molt de què parlar i tot apunta que seguirà fent-ho.