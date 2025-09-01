Es destapa la dinerada que cobrarà Lydia Lozano en el seu nou programa a Telecinco

Logo xcatalunya.cat
Dona rossa amb expressió sorpresa en un plató de televisió colorit i un dibuix de feixos de bitllets verds al fons
Es filtra la fortuna que Lydia Lozano guanyarà a Telecinco | xcatalunya.cat, @TENtv
S'ha destapat la xifra que Lydia Lozano cobrarà en el seu nou programa a Telecinco

Imatge d'autor de Cristo Fernández
per Cristo Fernández

Lydia Lozano ha tornat a ser notícia: la periodista tornarà al focus mediàtic després de conèixer-se la seva incorporació al programa ¡De Viernes!, de Telecinco. La informació s'ha conegut els darrers dies, ha causat un gran rebombori i diversos mitjans ja han confirmat el seu retorn a la cadena. La notícia ha sorprès per diversos motius i un d'ells ha estat la seva inesperada sortida del cercle de Sálvame, on va treballar durant anys.

Aquest dilluns, ha començat al canal Ten el nou programa No somos nadie. Està presentat per María Patiño, una altra figura coneguda de Sálvame. Durant l'emissió, han parlat sobre Lydia Lozano.

Dues dones conversen en un programa de televisió amb un fons acolorit i un rètol verd que diu No som ningú per a Lydia, acompanyat d’un text sobre Lydia Lozano i la seva decisió de deixar el programa.
María Patiño revela que Lydia Lozano no serà al seu nou format | @TENtv

El tema s'ha tractat amb emoció i també amb certa tristesa. María Patiño ha estat clara amb les seves paraules: “Ha pres una decisió: divorciar-se de nosaltres jo crec que per sempre. Se'n va a la cadena del davant”, ha dit en ple directe.

Lydia Lozano tornarà a Telecinco per treballar com a col·laboradora

Belén Esteban també ha donat la seva opinió i ho ha fet amb serenitat i respecte: “Jo me n'alegro molt per Lydia Lozano. Jo crec que quan a algú li fan una oferta i l'accepta fa bé”, ha comentat la col·laboradora. Les paraules han sonat sinceres i han demostrat que, tot i que hi ha distància, el respecte entre elles es manté.

Dona amb cabell curt i ros asseguda en un plató de televisió amb expressió seriosa, porta una camisa blanca i darrere d’ella hi ha prestatgeries amb figures decoratives i una finestra; a la part inferior apareix un requadre verd amb text d’un programa de televisió.
A ‘No somos nadie’ parlen sobre el retorn de Lydia Lozano a Telecinco | @TENtv

Tanmateix, el que més ha impactat ha estat una altra informació. Alberto Guzmán, col·laborador del nou format, ha deixat anar la bomba: serà la millor pagada de Telecinco.

Es filtra quant cobrarà Lydia Lozano a Telecinco

Segons les seves dades, Lydia Lozano podria estar cobrant 2.000 euros per cada programa de ¡De Viernes!. Tenint en compte que l'espai s'emet un cop per setmana, el sou mensual arribaria als 8.000 euros. Una xifra considerable per només quatre aparicions al mes.

Dues dones conversen en un programa de televisió amb un rètol que destaca el possible salari d’una col·laboradora anomenada Lydia Lozano.
Es destapa la xifra que Lydia Lozano cobrarà a Telecinco | @TENtv

La revelació ha deixat tothom bocabadat i el plató ha quedat en silenci després de la dada. Molts han mostrat sorpresa i d'altres s'han quedat completament ofesos perquè el seu sou és menor, tal com ho ha confessat Belén en directe. El cert és que la quantitat ha cridat l'atenció tant dins com fora dels platós.

Lydia Lozano ha fet un gir a la seva carrera, ha deixat enrere els seus antics companys, ha apostat per un nou camí professional i ho ha fet amb molta força. El seu retorn a Telecinco no ha passat desapercebut, ni per la seva decisió, ni pel seu sou. Els diners que cobrarà ja han donat molt de què parlar i tot apunta que seguirà fent-ho.

