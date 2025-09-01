Buckingham Palace ja no ho pot amagar més: cop dur per al príncep Guillem

Ja fa 28 anys de la tràgica mort de la princesa Diana, però la seva història continua generant preguntes. Un dels aspectes menys coneguts del seu llegat és què passarà amb Althorp, la majestuosa propietat on va créixer i on avui descansen les seves restes.
Situada al comtat de Northamptonshire, Althorp House fa més de cinc segles que és en mans de la família Spencer. Amb més de 13.000 acres, és molt més que una mansió: és un símbol de la història aristocràtica britànica.
El príncep Guillem no rebrà l'herència de Lady Di
El que pocs imaginen és que ni el príncep Guillem ni Harry heretaran aquest emblemàtic lloc. L'hereu designat és Louis Spencer, vescomte d'Althorp i nebot de Diana. Fill del comte Charles Spencer, Louis té 31 anys i és el cosí menys mediàtic dels prínceps.
La raó per la qual ell i no les seves cosines —Kitty, Eliza o Amelia— serà el propietari de la finca té una explicació. I és que la tradició de la primogenitura masculina continua vigent als Spencer.
Lady Kitty Spencer, la més coneguda de les germanes per la seva presència en la moda i els esdeveniments socials, s'ha pronunciat al respecte. "Ho prefereixo així, perquè la casa romangui amb el mateix cognom. Sé que el meu germà farà una feina impecable", va declarar.
Louis, per la seva banda, ha preferit mantenir-se lluny del focus mediàtic. Criat a Sud-àfrica, va estudiar a Edimburg i després es va formar com a actor a Londres. Fins i tot ha optat per utilitzar un nom artístic, Louis Lyons, per evitar qualsevol vincle amb el pes del seu cognom.
Ja fa 28 anys de la mort de Lady Di
Althorp és un lloc ple d'història. Reformada al segle XVIII, compta amb terres de marbre, salons monumentals, retrats familiars, una biblioteca imponent i fins i tot una galeria de pintures de més de 35 metres.
Tanmateix, el més emotiu es troba a l'aire lliure: un llac ovalat amb una petita illa al centre, on està enterrada Diana. Allà, els seus fills la poden visitar amb total privacitat.
Durant els estius, la casa obre les portes al públic, permetent que milers d'admiradors recorrin els espais on va créixer la "princesa del poble" i continuïn connectant amb la seva història. Encara que no l'heretaran els seus fills, el seu esperit segueix molt present entre els seus murs.