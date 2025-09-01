Alegría en Zarzuela gracias a la noticia de última hora sobre la infanta Sofía

La Casa Real ha recibido con enorme entusiasmo la última noticia relacionada con Sofía. La hija menor de los reyes ha confirmado su incorporación inminente al prestigioso Forward College, donde va a comenzar una nueva etapa académica. La familia ha celebrado este paso con emoción debido a que Sofía ya se está preparando para irse de Zarzuela.
Sofía está contando los días para comenzar sus estudios universitarios, cursará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y se trata de un programa muy exigente, impartido íntegramente en inglés. El plan de estudios se centra en el liderazgo, el pensamiento crítico y el debate, las clases son reducidas, con unos quince alumnos por grupo.
Este innovador programa se desarrolla en tres ciudades europeas: Lisboa, París y Berlín. El primer destino de la infanta será Lisboa. Curiosamente, Sofía tiene una conexión con Portugal e incluso se ha confirmado que está muy feliz por poder comenzar su etapa universitaria en un país con el que guarda buenos recuerdos.
Sofía pronto abandonará Zarzuela para comenzar sus estudios
La conexión entre Portugal y la Familia Real ha sido siempre fuerte. Los reyes don Felipe y doña Letizia han viajado al país en diversas ocasiones, tanto a nivel oficial como privado. Además, mantienen una relación cordial con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
El entorno de Sofía en Portugal ha sido cuidadosamente seleccionado y tanto ella como su familia se encuentran muy felices por el gran centro al que acudirá pronto. El campus de Forward College está en Chiado, uno de los barrios más emblemáticos y vibrantes de Lisboa. Es un lugar cargado de historia, cultura y dinamismo, donde Sofía podrá hacer nuevos amigos, algo que alegra mucho a su entorno.
La residencia se encuentra en Benfica, con habitaciones individuales, gimnasio, cocina y zonas comunes. Un entorno que promete ser ideal para su desarrollo personal y académico. Tanto Sofía como su familia se encuentran muy felices por poder comenzar su etapa universitaria en un centro tan prestigioso que cuenta con todo tipo de comodidades para la joven.
Sofía disfrutará de grandes atardeceres lejos de Zarzuela
Aunque las clases aún no han comenzado, el centro ha mantenido una actividad intensa y en redes sociales, se han compartido numerosas publicaciones recientes. En una de ellas, se ha podido leer: “Preciosos atardeceres desde Lisboa”, acompañada de una imagen de estudiantes frente al mar. En breve, Sofía podrá disfrutar de ese entorno privilegiado.
La vida universitaria en Forward College incluye mucho más que clases. Hay clubes de surf, yoga, cocina, lectura, defensa personal y juegos de mesa. También se han organizado eventos sociales, culturales y deportivos.
El modelo educativo ha puesto el foco en el bienestar emocional, el liderazgo y la participación social. Sofía va a contar con asesoramiento personal y formación en habilidades clave para su futuro. Sin duda, una etapa ilusionante que ha colmado de alegría a toda la familia real.