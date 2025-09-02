Mary de Dinamarca per fi compleix la promesa que va fer al rei Frederic el 2004

Dos anys després de l'ascens al tron de Mary de Dinamarca, es confirma que ha complert la promesa que va fer al rei Frederic. No ha estat un camí gens fàcil, i ha estat ple de dubtes i crítiques, però Mary ha sabut mantenir-se ferma.
Tant, que ha demostrat una enorme capacitat de resiliència davant els diferents problemes als quals s'ha enfrontat. Recordem que Mary de Dinamarca no té sang reial, però això no li va impedir convèncer Frederic del seu compromís amb la institució.
Mary de Dinamarca compleix la promesa que va fer al rei Frederic
El 14 de maig de 2004, una jove i inexperta Mary Donaldson es convertia en Mary de Dinamarca després de casar-se amb l'actual rei Frederic. El destí va voler que anys després, l'abdicació precipitada de la reina Margarida convertís la parella en reis de Dinamarca. Començava per a ella un repte que ha sabut superar amb escreix.
Fent balanç d'aquests dos anys de regnat, es confirma que Mary de Dinamarca ha complert la seva promesa: ser una reina compromesa. Des que va assumir oficialment el seu paper al costat del rei Frederic, Mary ha complert aquesta promesa inicial amb escreix, consolidant el seu lloc amb tranquil·litat i compromís.
Des de la seva arribada a la reialesa danesa, Mary de Dinamarca ha demostrat una notable capacitat d'adaptació i creixement. El seu compromís amb el rei Frederic ha estat evident a cada pas, fins i tot en la pitjor època del matrimoni després de les fotos amb Genoveva.
La seva transformació des que va assumir el títol de reina és sorprenent. Ha passat de ser una jove australiana a una figura d'autoritat. La seva transformació ha estat notòria, ja que abans se la veia una mica tensa i reservada, potser fins i tot vulnerable a la pressió mediàtica.
Ara, en canvi, la dona del rei Frederic llueix radiant i empoderada, irradia confiança autèntica. Per tot això i per aquest compromís amb la Casa Reial danesa, es confirma que Mary ha complert la promesa que va fer a Frederic. Amb el seu casament va assumir el seu rol institucional implicant-se de ple en les obligacions de la Corona i no ha decebut.
Mary de Dinamarca aconsegueix el més difícil amb el rei Frederic
Es podria dir que Mary de Dinamarca ha aconseguit tirar endavant la pitjor època al costat del rei Frederic després de les seves escandaloses fotos. Eren ben pocs els que apostaven pel matrimoni i es va arribar a parlar d'una ruptura definitiva.
Mary va haver de lidiar amb els rumors mentre veia com la seva antecessora al tron, la reina Margarida, deixava el llistó molt alt. Als danesos els va costar confiar en Mary com la seva nova reina pel seu passat plebeu i la delicada crisi amb Frederic.
Tanmateix, pesava sobre ella la paraula donada al seu marit i ha lluitat per guanyar-se la confiança dels danesos. La seva implicació en causes socials i benèfiques ha estovat el cor de la gran majoria que, ara sí, valoren el seu esforç i compromís.
A més, ha sabut utilitzar el seu estil per projectar modernitat sense perdre elegància. En actes formals, ha combinat l'estètica clàssica amb tocs més atrevits, apostant per creadors danesos i moda sostenible.
Però no ha estat només una qüestió estètica. Mary de Dinamarca ha impulsat causes com la igualtat, la salut mental i el medi ambient. La seva fundació va néixer el 2007, abans de ser reina, però ara potencia la seva tasca amb més abast.
La gent la reconeix com una figura activa, involucrada en temes contemporanis, cosa que incrementa la seva credibilitat davant un públic cada cop més exigent. Segons estudis recents, un 86 % de danesos considera que Mary de Dinamarca exerceix molt bé el seu rol. Davant d'això, prop del 82 % dona suport al rei Frederic.
Aquesta lleu diferència evidencia com la seva presència ha guanyat terreny i afecte popular de manera sostinguda. També que ha complert el seu objectiu i la seva paraula.