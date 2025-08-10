Comunicat del Palau d'Amalienborg sobre la reina Mary de Dinamarca: és important

El Palau d'Amalienborg, residència oficial de la família reial danesa a Copenhaguen, ha sorprès amb un anunci que ha generat titulars a tot Europa. Des de les seves dependències s'ha fet públic un comunicat que revela una decisió molt concreta presa per la reina Mary de Dinamarca i el seu marit, el rei Frederic.
I aquesta no n'és cap altra que llançar públicament una oferta de feina pública per ampliar el seu servei de neteja. A més, de la mateixa s'han desvetllat les singularitats que demanen a la persona que ocuparà aquest lloc. I són realment curioses.
L'oferta de feina de la reina Mary de Dinamarca per al Palau d'Amalienborg
La reina Mary de Dinamarca ha estat notícia aquests dies perquè s'ha destapat la identitat de la parella del seu fill, el príncep Christian. Però ara és d'actualitat per un altre motiu. En concret, perquè des del Palau d'Amalienborg s'ha fet pública la determinació laboral que ella i el seu marit, el rei Frederic, han pres.
S'ha revelat que han llançat una oferta de feina per passar a formar part del seu equip de neteja tant a la residència oficial com a la Cancelleria de Fredensborg. D'aquest lloc s'ha desvetllat igualment que serà de 37 hores setmanals i que el seu sou pujarà a uns 3.224 € al mes.
Entre els avantatges que gaudirà l'escollit o l'escollida s'han esmentat una assegurança de vida i una assegurança de salut. Però el que més ha cridat l'atenció és que el lloc també ofereix accés a un pla de massatges i sessions de fisioteràpia. Una mostra que, dins la Casa Reial danesa, es cuida la feina, però també el benestar de qui en forma part de l'equip.
El procés de selecció serà rigorós, ja que es tracta d'un entorn de màxima confiança i discreció. El personal de neteja al palau complirà funcions de manteniment, i a més conviurà amb els membres de la família reial, per la qual cosa la professionalitat i l'actitud són determinants.
Els requisits insòlits que demana la reina Mary de Dinamarca
Si bé les condicions laborals han sorprès per la seva generositat, el que més titulars ha generat són els requisits sol·licitats al treballador. La reina Mary i el rei Frederic de Dinamarca han estat clars en el que esperen del futur empleat: volen que sigui “meticulós”, així com “alegre i responsable”.
Un dels aspectes més curiosos és que s'especifica que el candidat ha de ser “feliç”. I això és fonamental, segons s'estableix, perquè la persona que s'incorpori pugui adaptar-se sense problemes al nou entorn i viure el canvi de manera positiva. Aquest èmfasi en l'actitud personal demostra que per a la família reial compta l'experiència, però també l'energia i l'ànim que s'aportin.
L'anunci afegeix que es valorarà la capacitat de treballar de manera ordenada i amb atenció al detall. També es busca que l'empleat sigui capaç de mantenir un alt nivell de discreció, quelcom imprescindible en un entorn reial.
La difusió d'aquesta oferta ha provocat comentaris a les xarxes socials i als mitjans internacionals. Primer, per les condicions econòmiques i els beneficis, i, segon, pel poc habitual que és que una família reial publiqui de manera tan oberta un lloc amb requisits tan personals.
Aquesta decisió encaixa amb la imatge que la reina Mary de Dinamarca ha cultivat des que va entrar a formar part de la monarquia. Coneguda per la seva proximitat i modernitat, ha impulsat iniciatives que mostren la Casa Reial danesa com una institució accessible i adaptada als temps.
La publicació oberta de la vacant trenca amb la idea que aquest tipus de llocs es cobreixen únicament mitjançant contactes o recomanacions internes. En fer-ho de manera pública, la parella reial transmet un missatge de transparència en la seva gestió del personal.