Mary de Dinamarca por fin cumple la promesa que le hizo al rey Federico en 2004

Dos años después del ascenso al trono de Mary de Dinamarca, se confirma que ha cumplido la promesa que le hizo al rey Federico. No ha sido un camino nada fácil, y ha estado plagado de dudas y críticas, pero Mary ha sabido mantenerse firme.

Tanto, que ha demostrado una enorme capacidad de resiliencia ante los diferentes problemas a los que se ha enfrentado. Recordemos que Mary de Dinamarca no posee sangre real, pero esto no le impidió convencer a Federico de su compromiso con la institución.

| Europa Press

Mary de Dinamarca cumple la promesa que le hizo al rey Federico

El 14 de mayo de 2004, una joven e inexperta Mary Donaldson se convertía en Mary de Dinamarca tras casarse con el ahora, rey Federico. El destino quiso que, años después, la precipitada abdicación de la reina Margarita convirtiera a la pareja en reyes de Dinamarca. Comenzaba para ella un reto que ha sabido superar con creces.

Haciendo balance de estos dos años de reinado, se confirma que ha cumplido su promesa: ser una reina comprometida. Desde que tomó oficialmente su papel junto al rey Federico, Mary ha cumplido esa promesa inicial con creces, afianzando su lugar con tranquilidad y compromiso.

| Casa Real de Dinamarca

Desde su llegada a la realeza danesa, Mary de Dinamarca ha demostrado una notable capacidad de adaptación y crecimiento. Su compromiso con el rey Federico ha sido evidente en cada paso, incluso en la peor época del matrimonio tras las fotos con Genoveva.

Su transformación desde que asumió el título de reina es asombrosa. Ha pasado de ser una joven australiana a una figura de autoridad. Su transformación ha sido notoria, pues antes se la veía algo tensa y reservada, quizás incluso vulnerable a la presión mediática.

Ahora, en cambio, Mary de Dinamarca luce radiante y empoderada, irradia confianza auténtica. Por todo ello y por ese compromiso con la Casa Real danesa, se confirma que Mary ha cumplido la promesa que le hizo a Federico. Con su casamiento asumió su rol institucional, implicándose de lleno en las obligaciones de la Corona y no ha defraudado.

Mary de Dinamarca logra lo más difícil con el rey Federico

Se podría decir que Mary de Dinamarca ha conseguido sacar a flote la peor época junto al rey Federico tras sus escandalosas fotos. Eran muy pocos los que apostaban por el matrimonio y se llegó a hablar de una ruptura definitiva.

Mary tuvo que lidiar con los rumores mientras veía como su antecesora en el trono, la reina Margarita, dejaba el listón muy alto. A los daneses les costó confiar en Mary como su nueva reina por su pasado plebeyo y la delicada crisis con Federico.

| Instagram, @detdanskekongehus

No obstante, pesaba sobre Mary de Dinamarca la palabra dada a su marido y ha luchado por ganarse la confianza de los daneses. Su implicación en causas sociales y benéficas ha ablandado el corazón de la gran mayoría que, ahora sí, valoran su esfuerzo y compromiso.

Además, ha sabido utilizar su estilo para proyectar modernidad sin perder elegancia. En actos formales, ha combinado la estética clásica con toques más atrevidos, apostando por creadores daneses y moda sostenible.

| Instagram, @detdanskekongehus

Pero no ha sido solo una cuestión estética. Mary de Dinamarca ha impulsado causas como la igualdad, la salud mental y el medio ambiente. Su fundación nació en 2007, antes de ser reina, pero ahora potencia su labor con mayor alcance.

La gente la reconoce como una figura activa, involucrada en temas contemporáneos, lo que incrementa su credibilidad ante un público cada vez más exigente. Según estudios recientes, un 86 % de daneses considera que Mary de Dinamarca desempeña muy bien su rol. Frente a eso, cerca del 82 % respalda al rey Federico.

Esa leve diferencia evidencia cómo su presencia ha ganado terreno y afecto popular de manera sostenida. También que ha cumplido su objetivo y su palabra.