Admeten que els rumors sobre la reina Camila són certs: Isabel II al·lucinaria

La Camila s'ha convertit en una de les veus més actives dins de la família reial britànica en la lluita contra la violència de gènere. Al llarg dels anys ha patrocinat organitzacions, pronunciat discursos impactants i liderat iniciatives per visibilitzar aquesta problemàtica.
Tanmateix, el que pocs sabien és que el seu compromís amb aquesta causa té una arrel profundament personal. Així ho recull el nou llibre de la periodista Valentine Low, Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street.
Admeten que els rumors sobre la reina Camila són certs
La Camila va viure un intent d'agressió sexual quan tenia només 16 o 17 anys. L'episodi va tenir lloc en un tren en direcció a l'estació de Paddington, a Londres, quan un home va començar a apropar-se de manera inapropiada.
La reina en va parlar amb Boris Johnson durant la seva etapa com a alcalde de Londres. Va ser el seu aleshores director de comunicació, Guto Harri, qui va relatar la conversa. "Era en un tren camí a Paddington —tenia uns 16 o 17 anys— i un tipus movia la mà cada cop més lluny".
Johnson va voler saber com va reaccionar i la resposta va ser taxativa: "Vaig fer el que la meva mare m'havia ensenyat. Em vaig treure la sabata i li vaig donar un cop de taló als testicles". Lluny de quedar-se bloquejada, la Camila va actuar amb calma.
"Ella tenia prou serenitat quan van arribar a Paddington per saltar del tren, trobar-se amb un home uniformat i dir: ‘Aquest home m'acaba d'atacar’, i va ser detingut", va afegir Harri.
Isabel II estaria en xoc
Tot i que el Palau de Buckingham ha preferit no pronunciar-se, la revelació marca un abans i un després en la figura de la reina. Acostumada a mantenir una imatge pública sòbria, aquesta confessió representa un pas valent en la visibilització de l'abús.
Probablement, la difunta Isabel II s'hauria quedat atònita en veure com un assumpte tan íntim es tornava públic. El seu regnat es va caracteritzar per la discreció i l'hermetisme. Tanmateix, la Camila representa una nova etapa a la monarquia.
El seu testimoni no només humanitza una figura, sinó que també envia un missatge clar: parlar importa, denunciar importa i actuar importa. En una institució tradicionalment reservada com la Casa Reial, aquest gest trenca barreres.