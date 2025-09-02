Sèrie de TV3 que fracassa: Pablo Motos, Bertín Osborne i Pedro Sánchez la superen

El retorn de la temporada ha tornat la competència dura a l'horari estel·lar i ha mogut fitxes rellevants. Antena 3 va ressuscitar el múscul d’“El Hormiguero” amb una dupla mediàtica, mentre La 1 va apostar per una entrevista d’alt voltatge polític. El resultat ha estat un tauler on l’entreteniment de personalitat i l’actualitat immediata han empès amb força.
Pablo Motos domina i l’entrevista a Sánchez consolida la nit
La televisió pública catalana manté marca de lideratge diari, però la seva ficció nocturna no va trobar el to adequat. “El Hormiguero” va ser l’opció preferida a Catalunya amb 283.000 espectadors i un 17,9% de quota, confirmant un retorn molt potent. L’entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez, emesa a La 1 i recolzada per simulcast, va reunir 266.000 seguidors i un 15,1% de share.
“Jo mai mai” cedeix terreny tot i l’empenta informativa
En l’agregat estatal, Pablo Motos va aconseguir un 21,1% davant el 18,4% de l’especial de RTVE. La combinació de celebrity, actualitat i celebració d’aniversari va sostenir un efecte arrossegament notable durant la franja. La que va sortir pitjor parada va ser “Jo mai mai”, que es va quedar en 172.000 espectadors i un 10,3% en la seva emissió de prime time.
La dada contrasta amb el vigor del “Telenotícies Vespre”, que va liderar el dia amb 469.000 contactes i un 27,4% de quota. Tot i aquesta inèrcia informativa, la sèrie juvenil de 3Cat, coproduïda amb Abacus, no va convertir l’arrossegament en minut a minut competitiu. En el balanç diari, TV3 va signar un 14,2%, per davant d’Antena 3 amb 12,3%, però la franja nocturna va deixar deures.
Lectura editorial, per targets i estratègia de graella
Al sector es resumeix així la nit: l’entreteniment prescriptor consolida, deixant la ficció juvenil sense espai. Analistes d’audiències assenyalen que “El Hormiguero” enforteix el públic objectiu comercial i urbà en inicis de curs, maximitzant notorietat. L’entrevista a Sánchez va reforçar perfils de més edat i alt interès informatiu, amortint fuites cap a opcions d’entreteniment.
“Jo mai mai” capitalitza millor el consum digital i la convivència familiar, però la seva lineal pateix quan la competència concentra conversa. La finestra de dilluns és històricament hostil per a la ficció quan Motos obre temporada amb cartutx mediàtic. La cadena pot explorar finestres alternatives, reforçar promo transmèdia i activar estrenes amb 3Cat per guanyar abast.
Un ajust de lead-out o un pont d’entreteniment natiu entre informatius i sèrie ajudaria a suavitzar la caiguda inicial. Amb el millor agost en divuit anys acreditat, la prioritat implica blindar l'horari de màxima audiència i protegir el relat setmanal. Antena 3 mantindrà inèrcia amb convidats d’alt impacte i TVE seguirà rendibilitzant l’agenda política.
TV3 haurà de decidir si persisteix en la nit de dilluns o desplaça la ficció a un entorn menys hostil. La clau serà alinear consum jove, força digital i continuïtat de marca informativa per optimitzar el dia complet.