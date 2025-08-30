Mary de Dinamarca trenca amb tot i fa una petició que impacta el rei Frederic

El rei Frederic i la reina Mary de Dinamarca es troben en ple creuer d'estiu a bord del Iot Reial Dannebrog. La parella està recorrent diferents localitats costaneres del país. Tanmateix, el que ningú no esperava és que, durant una de les seves parades, protagonitzessin un gest tan inesperat com humà que no va passar desapercebut.
Entre somriures, mirades còmplices i un ambient relaxat, Mary va decidir sortir-se del guió habitual i trencar amb la rigidesa d'aquest tipus d'actes oficials. La reacció de Frederic va ser immediata, i la seva resposta va deixar entreveure la naturalitat d'un matrimoni que segueix mostrant unió a cada pas. Però, què va ser el que realment va passar en aquell instant?
Mary de Dinamarca trenca el protocol i deixa sense paraules el rei Frederic
La gira estival dels reis danesos ja és una tradició molt seguida al país. Frederic i Mary gaudeixen de diversos dies de navegació pel litoral danès, combinant actes institucionals amb moments més propers al poble. A cada parada, l'entusiasme popular es repeteix, i no falten els detalls que reforcen la imatge de proximitat de la parella.
El recorregut va començar a Sæby, on els monarques van ser rebuts amb aplaudiments i banderes onejant al vent. Tot semblava seguir el protocol habitual, fins que, en la seva següent visita, la reina va prendre una iniciativa inesperada que va sorprendre fins i tot el seu marit.
El moment clau es va viure a les dunes de Råbjerg Mile, un paratge natural situat entre Skagen i Frederikshavn. Allà, mentre caminaven envoltats de fotògrafs, Frederic va passar el braç per sobre les espatlles de la seva esposa. Va ser llavors quan la reina Mary, en un gest tan espontani com inesperat, va llançar la pregunta que va sorprendre el monarca: "Ens besem?".
La frase, recollida per la revista danesa BILLED-BLADET, va provocar el riure de Frederic, que va reaccionar amb humor davant l'ocurrència. Tot i que el petó mai no es va arribar a produir, el comentari va aconseguir suavitzar la solemnitat del moment i va mostrar la complicitat de la parella. Un detall senzill, però revelador, que va convertir Mary en la protagonista indiscutible de la jornada.
El moment del rei Frederic i la reina Mary mostra la complicitat del matrimoni
El gest de Mary ha generat comentaris molt positius entre la ciutadania i la premsa. Molts l'interpreten com una mostra de frescor i humanitat enmig d'una agenda plena de formalitats. La seva capacitat per improvisar i connectar emocionalment amb el seu marit ha estat destacada com un dels trets que més proximitat transmeten al poble.
No és la primera vegada que la reina es desmarca amb gestos que humanitzen la institució. A cada acte públic, Mary demostra que el seu estil combina elegància amb naturalitat, un equilibri que l'ha convertit en una de les figures més admirades de la reialesa europea.
D'altra banda, la resposta del rei Frederic va ser tan natural com afectuosa. Lluny d'incomodar-se, el monarca va somriure de seguida i va semblar gaudir del gest espontani de la seva esposa. El fet que decidissin no fer-se un petó davant dels mitjans reflecteix l'equilibri entre mantenir el protocol i deixar espai a la intimitat.
Aquell instant, breu però significatiu, ha estat interpretat per la premsa danesa com un símbol de la bona sintonia entre els reis. En un context en què totes les monarquies cerquen mostrar proximitat sense renunciar a la formalitat, el rei Frederic i Mary de Dinamarca han sabut trobar la mesura justa.