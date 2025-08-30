Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Muntatge de fotos en primer pla de Frederic de Dinamarca i María de Dinamarca, tots dos amb el rostre seriós.
Mary de Dinamarca sorprèn el rei Frederic amb una pregunta inesperada | Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Mary de Dinamarca trenca amb tot i fa una petició que impacta el rei Frederic

La reina Mary de Dinamarca sorprèn durant el creuer reial amb un gest inesperat cap al seu marit, el rei Frederic

Imatge del redactor Cándido Casares
per Cándido Casares

El rei Frederic i la reina Mary de Dinamarca es troben en ple creuer d'estiu a bord del Iot Reial Dannebrog. La parella està recorrent diferents localitats costaneres del país. Tanmateix, el que ningú no esperava és que, durant una de les seves parades, protagonitzessin un gest tan inesperat com humà que no va passar desapercebut.

Entre somriures, mirades còmplices i un ambient relaxat, Mary va decidir sortir-se del guió habitual i trencar amb la rigidesa d'aquest tipus d'actes oficials. La reacció de Frederic va ser immediata, i la seva resposta va deixar entreveure la naturalitat d'un matrimoni que segueix mostrant unió a cada pas. Però, què va ser el que realment va passar en aquell instant?

Una dona amb vestit negre de punts saluda amb la mà mentre un home amb camisa blava i pantalons clars somriu al seu costat davant d’una porta blanca.
La reina Mary de Dinamarca sorprèn amb un gest inesperat cap al rei Frederic | Redes sociales, @Josemn1_

Mary de Dinamarca trenca el protocol i deixa sense paraules el rei Frederic

La gira estival dels reis danesos ja és una tradició molt seguida al país. Frederic i Mary gaudeixen de diversos dies de navegació pel litoral danès, combinant actes institucionals amb moments més propers al poble. A cada parada, l'entusiasme popular es repeteix, i no falten els detalls que reforcen la imatge de proximitat de la parella.

El recorregut va començar a Sæby, on els monarques van ser rebuts amb aplaudiments i banderes onejant al vent. Tot semblava seguir el protocol habitual, fins que, en la seva següent visita, la reina va prendre una iniciativa inesperada que va sorprendre fins i tot el seu marit.

El moment clau es va viure a les dunes de Råbjerg Mile, un paratge natural situat entre Skagen i Frederikshavn. Allà, mentre caminaven envoltats de fotògrafs, Frederic va passar el braç per sobre les espatlles de la seva esposa. Va ser llavors quan la reina Mary, en un gest tan espontani com inesperat, va llançar la pregunta que va sorprendre el monarca: "Ens besem?".

La frase, recollida per la revista danesa BILLED-BLADET, va provocar el riure de Frederic, que va reaccionar amb humor davant l'ocurrència. Tot i que el petó mai no es va arribar a produir, el comentari va aconseguir suavitzar la solemnitat del moment i va mostrar la complicitat de la parella. Un detall senzill, però revelador, que va convertir Mary en la protagonista indiscutible de la jornada.

El moment del rei Frederic i la reina Mary mostra la complicitat del matrimoni

El gest de Mary ha generat comentaris molt positius entre la ciutadania i la premsa. Molts l'interpreten com una mostra de frescor i humanitat enmig d'una agenda plena de formalitats. La seva capacitat per improvisar i connectar emocionalment amb el seu marit ha estat destacada com un dels trets que més proximitat transmeten al poble.

No és la primera vegada que la reina es desmarca amb gestos que humanitzen la institució. A cada acte públic, Mary demostra que el seu estil combina elegància amb naturalitat, un equilibri que l'ha convertit en una de les figures més admirades de la reialesa europea.

Una dona amb vestit vermell i un home amb vestit fosc i corbata vermella posen junts somrient en un entorn interior il·luminat.
La complicitat de Frederic i Mary reforça la seva imatge durant l’estiu a Dinamarca | Europa Press

D'altra banda, la resposta del rei Frederic va ser tan natural com afectuosa. Lluny d'incomodar-se, el monarca va somriure de seguida i va semblar gaudir del gest espontani de la seva esposa. El fet que decidissin no fer-se un petó davant dels mitjans reflecteix l'equilibri entre mantenir el protocol i deixar espai a la intimitat.

Aquell instant, breu però significatiu, ha estat interpretat per la premsa danesa com un símbol de la bona sintonia entre els reis. En un context en què totes les monarquies cerquen mostrar proximitat sense renunciar a la formalitat, el rei Frederic i Mary de Dinamarca han sabut trobar la mesura justa.

➡️ Gent