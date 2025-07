Mar Flores per fi diu què pensa realment del seu fill, Carlo Costanzia: 'És un...'

Mar Flores i Carlo Costanzia han acaparat tots els titulars en saber-se que participaran junts en un nou concurs de televisió. L’expectació era màxima i, des de llavors, tant els seguidors de la model com els de l’actor esperaven una declaració directa d’algun d’ells. Finalment, ha estat ella qui ha parlat alt i clar sobre el que pensa del seu fill.

Des d’Eivissa, la model ha compartit a les seves xarxes un missatge que ha emocionat molts: "Compartir aquesta aventura junts és un regal". Una frase breu però carregada de significat, que deixa clar el vincle especial que manté amb Carlo Costanzia. Què ha passat exactament perquè mare i fill facin aquest pas tan inesperat.

| Europa Press

Mar Flores diu el que realment pensa de la seva nova experiència amb Carlo Costanzia

En ple apogeu de l’estiu, Mar Flores s’ha refugiat a les aigües cristal·lines d’Eivissa. Mentrestant, Carlo Costanzia ha estat vist a Màlaga amb Alejandra Rubio per assistir a l’estrena teatral de Terelu Campos. Tanmateix, més enllà de les escapades, una notícia ha aconseguit eclipsar-ho tot: mare i fill compartiran un plató de televisió per primera vegada.

La bomba informativa va esclatar el 30 de juliol. Shine Iberia, la productora darrere de formats com MasterChef, va confirmar que tots dos seran concursants de Decomasters, un nou talent show de decoració que s’estrenarà aquesta pròxima tardor. L’anunci ha causat enrenou, no només pel format en si, sinó perquè marca la primera col·laboració pública entre Mar i Carlo a televisió.

La notícia no podia passar desapercebuda. Per això, era qüestió de temps que algun dels protagonistes trenqués el silenci, i així ha estat. Mar Flores ha decidit fer un pas endavant i expressar públicament com se sent en participar en aquest projecte amb el seu fill.

"Compartir aquesta aventura junts és un regal. Som mare i fill, ens uneixen moltes coses i aquesta experiència estarà plena de creativitat i disseny. Amb il·lusió, amb ganes d’aprendre l’un de l’altre i amb molt d’afecte", ha escrit la model al seu perfil d’Instagram.

Lluny dels titulars sensacionalistes del passat, Mar s’ha mostrat més propera que mai. Ha volgut subratllar que el projecte que emprenen junts va més enllà de l’espectacle televisiu. Per a ella, Decomasters representa una oportunitat de reconnectar amb el seu fill des d’un espai professional i creatiu.

Carlo Costanzia guarda silenci, però dona suport a la seva mare amb un gest simbòlic

Mentre que Mar ha optat per la paraula, Carlo Costanzia ha preferit deixar parlar els gestos. A través de les seves històries d’Instagram, l’actor ha compartit la imatge promocional del programa publicada per la cadena, acompanyada únicament per diverses emoticones. Un gest concís, però eloqüent, que molts han interpretat com una mostra de complicitat silenciosa.

Aquesta aparent sobrietat en la resposta de Carlo no ha sorprès. El fill de Mar Flores ha estat reservat amb els mitjans, especialment des que la seva vida amb Alejandra Rubio està en el punt de mira. No obstant això, el seu suport al projecte és clar, i no cal que parli per demostrar que està entusiasmat.

| Instagram, @carlocostanzia

Tots dos semblen haver decidit viure aquesta experiència televisiva sense màscares. De fet, el missatge de Mar sembla enviar un senyal als espectadors: no es tracta només de competir, sinó de créixer i compartir. I això, a televisió, és or.

Decomasters compta amb un elenc de concursants que promet grans emocions

Decomasters es presenta com un dels programes més ambiciosos de la pròxima temporada. La dinàmica és clara: parelles de famosos hauran de transformar espais reals aplicant la seva creativitat, estil i sentit del disseny. Des de petits estudis fins a locals comercials, el repte posarà a prova no només el seu gust estètic, sinó també la seva capacitat de treball en equip.

Juntament amb Mar i Carlo, s’hi sumen altres parelles televisivament explosives. Isa Pantoja i Asraf Beno, Antonia Dell’Atte i María Zurita, Samantha i Colate Vallejo-Nágera, Eduardo Casanova i Canco Rodríguez, entre d’altres. El càsting promet i, amb figures tan mediàtiques com Mar Flores al capdavant, l’expectació no fa més que augmentar.

Amb aquest missatge, Mar Flores ha deixat clar què pensa realment del seu fill, Carlo Costanzia, i ho ha fet amb el cor per davant. El seu fitxatge conjunt per Decomasters marca un abans i un després en la seva relació pública i professional. Serà aquesta experiència l’inici d’una nova etapa televisiva per a tots dos.