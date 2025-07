Guillermo Cabot, el xef que ha atès la reina Sofia, ho confessa: 'És molt...'

Guillermo Cabot ha donat que parlar amb les seves declaracions, encara que s'ha mostrat molt reservat a l'hora de parlar de la família reial. El xef, conegut per haver atès en diverses ocasions la reina Sofia i altres membres de la reialesa, ha compartit alguns detalls sobre la seva experiència. Tanmateix, sí que ha compartit una reflexió que ha fet pensar a molts en la seva clientela més fidel, inclosa la reina Sofia.

En més d'una ocasió, els reis Felip i Letícia, juntament amb la reina Sofia i les seves filles, han triat la cuina de Cabot per als seus moments d'oci a Mallorca. És especialment conegut el seu restaurant Mía, situat a Portixol, un espai que s'ha convertit en un dels favorits de la família reial durant les seves estades d'estiu. L'elecció repetida per la Casa Reial demostra no només la qualitat gastronòmica sinó també la discreció que el xef manté amb els seus clients més exclusius.

| Europa Press

Cabot ha preferit mantenir el silenci pel que fa a detalls íntims de la seva relació amb els membres de la Corona. En entrevistes anteriors ha deixat clar que no en parlarà, mostrant respecte i fidelitat. Tanmateix, sí que ha compartit com viu aquesta experiència, tot emfasitzant la importància de la passió i la dedicació en la seva feina.

La reina Sofia i Guillermo Cabot: una relació marcada per la confiança i la discreció

Tot i així, en una conversa recent amb La Nación, ha compartit una reflexió que no ha passat desapercebuda. “És molt gratificant que la gent torni”, ha explicat el xef. També ha afegit que “fa tant que venen que ja som amics”, una frase que molts han interpretat com una referència als reis.

| Europa Press

La confiança que ha dipositat la família reial en Guillermo Cabot es reflecteix també en la fidelitat d'altres clients. Personalitats rellevants, com els presentadors Iñaki López i Andrea Ropero, han visitat recentment Mía i han gaudit de la variada carta del xef. Aquesta barreja entre clients anònims i figures públiques és un reflex de l'equilibri que Cabot manté al seu restaurant.

La qualitat culinària de Guillermo Cabot a la taula de la reina Sofia

Més enllà dels noms propis, Cabot s'ha enfocat en la seva cuina i en l'experiència que ofereix. En entrevistes recollides per Onda Cero, ha explicat que actualitza la carta amb freqüència per sorprendre els seus clients habituals. Això sí, manté plats emblemàtics com els arrossos o el peix fresc del dia.

Finalment, el xef ha explicat que els seus preus són accessibles per a tot tipus de públics. Això contribueix a fer que el seu restaurant sigui un punt de trobada per a diferents perfils, des de famílies fins a aristòcrates. Cabot defensa que la cuina ha de ser per a tothom, sense renunciar a la qualitat ni a l'afecte que la caracteritzen.

Discret, professional i fidel al seu estil, el xef ha conquerit la reina Sofia i molts més. Encara que gairebé no en parli, la seva trajectòria i la confiança de certs clients parlen per si soles. Detalls com la seva frase sobre qui repeteix any rere any revelen més del que sembla.