Mar Flores por fin dice qué piensa realmente de su hijo, Carlo Costanzia: 'Es un...'

Mar Flores y Carlo Costanzia han acaparado todos los titulares al conocerse que van a participar juntos en un nuevo concurso de televisión. La expectación era máxima y, desde entonces, tanto los seguidores de la modelo como los del actor esperaban una declaración directa de alguno de ellos. Finalmente, ha sido ella quien ha hablado alto y claro sobre lo que piensa de su hijo.

Desde Ibiza, la modelo ha compartido en sus redes un mensaje que ha emocionado a muchos: "Compartir esta aventura juntos es un regalo". Una frase breve pero cargada de significado, que deja claro el vínculo especial que mantiene con Carlo Costanzia. ¿Qué ha ocurrido exactamente para que madre e hijo den este paso tan inesperado?

| Europa Press

Mar Flores dice lo que realmente piensa de su nueva experiencia con Carlo Costanzia

En pleno apogeo del verano, Mar Flores se ha refugiado en las aguas cristalinas de Ibiza. Mientras, Carlo Costanzia ha sido visto en Málaga con Alejandra Rubio para asistir al estreno teatral de Terelu Campos. Sin embargo, más allá de las escapadas, una noticia ha logrado eclipsarlo todo: madre e hijo compartirán un plató de televisión por primera vez.

La bomba informativa explotó el 30 de julio. Shine Iberia, la productora detrás de formatos como MasterChef, confirmó que ambos serán concursantes de Decomasters, un nuevo talent show de decoración que se estrenará este próximo otoño. El anuncio ha causado revuelo, no solo por el formato en sí, sino porque marca la primera colaboración pública entre Mar y Carlo en televisión.

La noticia no podía pasar desapercibida. Por eso, era cuestión de tiempo que alguno de los protagonistas rompiera el silencio, y así ha sido. Mar Flores ha decidido dar un paso al frente y expresar públicamente cómo se siente al participar en este proyecto con su hijo.

"Compartir esta aventura juntos es un regalo. Somos madre e hijo, nos unen muchas cosas y esta experiencia va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño", ha escrito la modelo en su perfil de Instagram.

Lejos de los titulares sensacionalistas del pasado, Mar se ha mostrado más cercana que nunca. Ha querido subrayar que el proyecto que emprenden juntos va más allá del espectáculo televisivo. Para ella, Decomasters representa una oportunidad de reconectar con su hijo desde un espacio profesional y creativo.

Carlo Costanzia guarda silencio, pero apoya a su madre con un gesto simbólico

Mientras que Mar ha optado por la palabra, Carlo Costanzia ha preferido dejar hablar a los gestos. A través de sus historias de Instagram, el actor ha compartido la imagen promocional del programa publicada por la cadena, acompañada únicamente por varios emoticonos. Un gesto escueto, pero elocuente, que muchos han interpretado como una muestra de complicidad silenciosa.

Esta aparente sobriedad en la respuesta de Carlo no ha sorprendido. El hijo de Mar Flores ha sido reservado con los medios, especialmente desde que su vida con Alejandra Rubio está en el punto de mira. No obstante, su apoyo al proyecto es claro, y no hace falta que hable para demostrar que está entusiasmado.

| Instagram, @carlocostanzia

Ambos parecen haber decidido vivir esta experiencia televisiva sin máscaras. De hecho, el mensaje de Mar parece enviar una señal a los espectadores: no se trata solo de competir, sino de crecer y compartir. Y eso, en televisión, es oro.

Decomasters cuenta con un elenco de concursantes que promete grandes emociones

Decomasters se presenta como uno de los programas más ambiciosos de la próxima temporada. La dinámica es clara: parejas de famosos deberán transformar espacios reales aplicando su creatividad, estilo y sentido del diseño. Desde pequeños estudios hasta locales comerciales, el reto pondrá a prueba no solo su gusto estético, sino también su capacidad de trabajo en equipo.

Junto a Mar y Carlo, se suman otras parejas televisivamente explosivas. Isa Pantoja y Asraf Beno, Antonia Dell’Atte y María Zurita, Samantha y Colate Vallejo-Nágera, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, entre otros. El casting promete y, con figuras tan mediáticas como Mar Flores al frente, la expectación no hace más que aumentar.

Con este mensaje, Mar Flores ha dejado claro qué piensa realmente de su hijo, Carlo Costanzia, y lo ha hecho con el corazón por delante. Su fichaje conjunto por Decomasters marca un antes y un después en su relación pública y profesional. ¿Será esta experiencia el inicio de una nueva etapa televisiva para ambos?