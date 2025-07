Comunicat de Laura Madrueño sobre la seva participació a 'Supervivientes All Star'

per Cándido Casares

Després de mesos d'especulacions, Laura Madrueño ha trencat el seu silenci amb un comunicat contundent sobre la seva implicació en la pròxima edició de Supervivientes All Stars. La presentadora ha aparegut en una impactant promoció emesa per Telecinco que ha servit com a confirmació oficial de la seva decisió.

L'expectació pel retorn de Supervivientes All Stars ha anat creixent a mesura que s'acostava setembre. Des que va concloure l'última edició al juny, una de les grans preguntes que planava sobre el projecte era clara. Tornaria Laura Madrueño a posar-se al capdavant del format o es prendria un respir després d'un any especialment intens?

| Telecinco

Laura Madrueño confirma que presentarà la segona edició de Supervivientes All Stars

Quan el juliol de 2024 va finalitzar la primera edició de Supervivientes All Stars, Laura Madrueño va tornar d'Hondures amb evidents signes de cansament. Havia passat gairebé sis mesos als Cayos Cochinos, enllaçant dues temporades seguides sense gairebé treva.

Després del final de Supervivientes 2025, des de Telecinco van decidir fer una pausa al juliol i a l'agost. Una decisió estratègica que, a més de donar marge a la producció, deixava a l'aire la incògnita més mediàtica del format: la de la seva conductora.

Durant setmanes, ni Laura ni Mediaset van donar pistes. Mentrestant, la presentadora va aprofitar l'estiu per desconnectar. Ha limitat les seves aparicions públiques, s'ha allunyat de les xarxes socials i ha prioritzat moments íntims a casa seva a Madrid i escapades personals lluny del focus mediàtic.

| Mediaset

Però ara, l'espera ha acabat. Mediaset ha llançat un vídeo promocional en què Laura Madrueño comunica de manera directa que torna a Hondures aquest setembre. Ho fa amb un missatge carregat d'emoció i promeses per a una edició que es presenta com la més extrema de totes.

"Cada vegada queda menys perquè aquest increïble lloc torni a omplir-se de vida i segones oportunitats", declara a l'spot. "Harmonia i Caos es convertiran en les dues platges dels nostres nous supervivents en una edició plena d'estrelles que no s'imaginen que l'aventura serà encara més complicada. Torna Supervivientes All Stars, molt aviat a Telecinco", diu Laura Madrueño.

Acompanyant el vídeo, la cadena ha publicat un missatge inequívoc a les seves xarxes socials: "Tornen els que van marcar història de la televisió i tornaran per segona vegada als Cayos Cochinos. Torna Supervivientes All Stars, molt aviat amb Laura Madrueño a Telecinco"

Supervivientes All Stars comença a donar detalls de la seva segona edició

A més de l'esperada confirmació de Laura, Mediaset ja ha començat a revelar el que serà un dels castings més esperats de l'any. La primera a ser anunciada ha estat Jessica Bueno, que torna a Hondures catorze anys després de la seva primera participació.

| Mediaset

En els pròxims dies, s'espera que es confirmin més participants. Entre els noms que més sonen hi ha Gloria Camila, Iván González, Rubén Torres, Sonia Monroy o Tony Spina. Si bé encara no hi ha anuncis oficials, l'expectació ja és màxima.

El llistó és alt. Marta Peñate, que es va coronar com a guanyadora de la primera edició de All Stars, va marcar un abans i un després en la història del reality. La seva victòria davant de noms tan mediàtics com Adara Molinero, Jorge Pérez o Bosco Martínez-Bordiú va demostrar que tot pot passar als Cayos Cochinos.

Amb aquest esperat comunicat, Laura Madrueño dissipa tot dubte i es reafirma com el rostre imprescindible de Supervivientes All Stars. La presentadora, que s'ha guanyat l'afecte del públic amb la seva entrega i professionalitat, tornarà al setembre a Hondures per afrontar un nou repte. Estarà aquesta edició a l'altura de les altíssimes expectatives generades?