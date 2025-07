Alejandro Salem, conseller delegat de Mediaset, talla l'aixeta a Terelu Campos

Terelu Campos acaba de rebre un nou revés professional. Quan estava més contenta, Alejandro Salem, conseller delegat de Mediaset, ha decidit prendre una determinació que l’afecta a ella. Sí, que li talla les ales en certa mesura.

El grup de comunicació ha optat per introduir canvis notables al programa Fiesta, en què ara Terelu està treballant amb una secció. I la gran perjudicada ha estat ella.

Terelu Campos es veu perjudicada per la decisió directa d’Alejandro Salem

Durant les últimes setmanes, Terelu Campos es mostrava especialment contenta per haver tornat al rol de presentadora, després del seu pas per Supervivientes. Telecinco havia confiat en ella com a part del trio que lideraria l’edició d’estiu de Fiesta, juntament amb César Muñoz i Àlex Blanquer. Com a colofó, se li havia atorgat una secció pròpia, Aires de fiesta, centrada a retre homenatge a grans noms de la música nacional.

Aquest espai combinava actuacions, records televisius i emotius gestos a figures com Rocío Jurado o Julio Iglesias. L’estil recordava ¡Qué tiempo tan feliz!, aquell format que la seva mare va conduir i que va funcionar a la graella dels caps de setmana. Per això la malaguenya ho vivia com un petit tribut familiar, a més d’una oportunitat per recuperar el seu lloc com a presentadora principal després del final de Sálvame el 2023.

No obstant això, en les últimes hores s’ha sabut que Alejandro Salem ha ordenat reduir considerablement la presència d’aquesta secció musical al tram final del programa. El motiu és donar cabuda també els caps de setmana al concurs Agárrate al sillón. Aquesta decisió ha agafat molts per sorpresa, especialment la mateixa Terelu, que no esperava veure limitada la seva participació tan aviat.

El moviment de Salem respon, pel que sembla, a una estratègia per rejovenir continguts i apostar per formats d’entreteniment més dinàmics. Però a la pràctica, ha suposat una reducció evident de minuts per a la secció d’ella. La sensació en el seu entorn és que aquest canvi ha estat una autèntica galleda d’aigua freda.

La il·lusió de Terelu Campos es desvaneix després del seu esperat retorn com a presentadora

Aquest nou revés professional ha deixat Terelu Campos afectada. Després de mesos allunyada dels focus com a presentadora titular, havia viscut el seu retorn amb il·lusió. Aires de fiesta era més que una secció per a ella: era una oportunitat per demostrar que seguia tenint força com a figura televisiva.

A més, el format li permetia connectar amb el públic a través de la nostàlgia i la música. Dos elements amb què sempre ha sabut connectar emocionalment.

Fiesta suposava un nou trampolí per a la mare de Alejandra Rubio. I perdre part del seu protagonisme en ple inici de l’estiu ha suposat un cop dur anímic i professional.

Terelu Campos, per tant, ha vist com el seu retorn com a presentadora titular s’ha vist truncat abans de consolidar-se. La decisió d’Alejandro Salem de reduir la seva secció a Fiesta deixa clar que, malgrat la seva trajectòria, el seu paper a Mediaset continua condicionat pels vaivens de la direcció.

Ella afronta ara un estiu amb menys presència a pantalla i més incertesa sobre el seu futur a la cadena que un dia va ser casa seva. Un cop més, el seu camí a televisió demostra que res no està garantit, ni tan sols per als rostres més veterans.