Alejandra Rubio i Carlo Costanzia prenen una decisió d’última hora: ‘Per ara...’

per Tamara de la Cruz

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia tornen a estar al focus mediàtic per una decisió que ha generat molta expectació. La parella, que no deixa d'acaparar titulars, sembla haver pres una decisió d'última hora que ha donat molt de què parlar. Aquest nou gir ha reactivat l'interès per la seva vida familiar i els plans que tenen per a l'estiu

Des que Alejandra Rubio i Carlo Costanzia van començar la seva relació el 2023, no han deixat de ser el focus d'atenció dels mitjans. La seva història va agafar encara més rellevància quan van anunciar l'embaràs només uns mesos després de començar a sortir. Des de llavors, cada pas que fan es converteix en notícia, mantenint viu l'interès de la premsa i els seus seguidors

| Instagram, @carlocostanzia

En el punt de mira després del seu viatge a Eivissa

Durant les seves vacances, Alejandra ha compartit molt de temps amb Mar Flores, la seva sogra, i el seu entorn familiar. Això ha fet que s'especuli sobre les seves preferències i afinitats familiars. No obstant això, Alejandra ha volgut deixar clar que manté una relació molt estreta amb els seus pares

Quan va sortir a la llum el tema a Vamos a ver, Alejandra no va dubtar a respondre a les especulacions que circulaven. Va assegurar amb fermesa que no hi va haver cap pacte econòmic relacionat amb les imatges de les seves vacances. D'aquesta manera, va voler deixar clar que tot va ser natural i espontani, sense acords previs

L'influenciadora es va mostrar molt contundent en negar que hagi rebut cap pagament per les fotos. A més, va defensar en Carlo assegurant que ell tampoc estaria involucrat en una cosa així

"Sé amb qui visc, sé amb qui em fico al llit cada nit, les converses que tenim, la confiança que tenim, i això és impossible" ha assegurat molesta

La decisió d'última hora d'Alejandra i Carlo

Després de les seves imatges a Eivissa, Alejandra Rubio va ser preguntada pels seus plans d'estiu, especialment si passaria uns dies amb la seva mare, Terelu Campos. Davant la qüestió, la col·laboradora va sorprendre amb una decisió d'última hora: "Per ara no". Va explicar que, tant ella com Carlo Costanzia, han de quedar-se a treballar, cosa que ha frenat qualsevol nou pla vacacional

Tot i així, va mostrar la intenció d'organitzar algun temps per descansar quan sigui possible. Va comentar que cal coordinar moltes coses perquè la Terelu també té compromisos laborals. Tanmateix, va mostrar optimisme i va assegurar que buscaran la manera de fer alguna escapada en família, encara que sigui per separat

Malgrat les especulacions sobre la seva afinitat amb la família política, Alejandra va voler aclarir que se sent molt propera als seus pares. Va explicar que passa molt de temps amb la seva mare i el seu pare, desmentint que prefereixi la companyia de Mar Flores i el seu entorn. Aquesta aclariment posa fi als rumors que circulen sobre la seva vida familiar

No obstant això, va cridar l'atenció que no mencionés en els seus comentaris la seva tia Carmen Borrego ni el seu cosí José María Almoguera. Això ha generat noves preguntes sobre la relació amb altres membres de la seva família. Per ara, l'Alejandra manté el focus en els seus pares i el seu nucli més proper, prioritzant aquests llaços afectius