El famós reality de TVE que ha contractat Mar Flores just a l’últim moment

per Daniel H. Marín

TVE ha fet un pas important en la seva estratègia per renovar la programació de la pròxima temporada. TVE ha tancat un acord d'última hora amb Mar Flores, que s'incorpora al nou talent de decoració DecoMasters. El seu fitxatge ha sorprès per produir-se just després de l'anunci oficial de les primeres parelles participants.

La model serà una de les deu concursants que posaran a prova la seva creativitat en aquest nou programa. Ho farà acompanyada del seu fill Carlo Costanzia, en una aposta familiar amb gran potencial mediàtic. Tots dos s'enfrontaran al repte de transformar espais reals amb gust, estil i funcionalitat.

| Telecinco

TVE està decidida a recuperar terreny en l'entreteniment amb formats innovadors. Per això, ha apostat per unir famosos i disseny en un mateix projecte. L'arribada de Mar Flores, amb una imatge consolidada i elegant, reforça l'atractiu del concurs.

Abans d'aquest anunci, la cadena ja havia confirmat cinc parelles amb perfils molt populars. Figures com Isa Pantoja i Asraf Beno o Eduardo Casanova i Canco Rodríguez ja havien despertat l'interès del públic. També competiran Samantha i Colate, els Gemeliers i el duet Lucía Dominguín-Palito.

El reality estrella de 'DecoMasters'

Aquest dimecres s'han desvetllat les últimes incorporacions i la sorpresa ha estat immediata. Mar Flores, que havia participat a Mask Singer i El Desafío, ara canvia de registre. El seu fitxatge suposa una mostra clara de l'aposta de TVE per noms rellevants i capaços d'atreure audiència.

La combinació amb el seu fill Carlo afegeix un component emocional que el programa pot aprofitar. La relació entre tots dos ha passat per moments delicats i la seva participació conjunta podria mostrar una faceta desconeguda. A més, pot oferir una narrativa més propera a l'espectador.

| RTVE

DecoMasters proposa un enfocament diferent dins del món dels realities. En lloc de centrar-se només en l'espectacle, busca ensenyar trucs pràctics i accessibles per millorar espais. Les parelles hauran de decorar des d'habitatges fins a habitacions petites o poc il·luminades.

Cada prova posarà els concursants en situacions reals, on hauran de mostrar talent i sentit estètic. També aprendran recursos útils que compartiran amb l'audiència. La idea és inspirar el públic amb solucions simples i creatives.

TVE vol que el programa tingui un to positiu, aspiracional i familiar. En un mercat saturat de formats, busca diferenciar-se amb continguts útils i cares conegudes. L'objectiu és atreure tant el públic jove com perfils més tradicionals.

Mar Flores treballarà amb el seu fill Carlo

La participació de Mar Flores pot ajudar a connectar amb diferents generacions. La seva carrera mediàtica, marcada pel glamur, pot donar pas a una versió més pràctica i propera. En competir amb el seu fill, el component emocional també juga un paper important.

| Europa Press

Per a Carlo Costanzia, el programa representa una oportunitat de recuperar la seva imatge pública. Després d'una etapa complicada, aquesta experiència pot mostrar una cara més compromesa i estable. La televisió en aquest context pot servir com a via de reconciliació amb el públic.

DecoMasters encara no té data oficial d'estrena, però l'expectació ja és elevada. Els noms confirmats asseguren una bona base d'interès i seguiment. El repte ara serà mantenir el nivell durant les emissions.

La cadena pública confia en aquest format per reforçar la seva franja de prime time. La barreja d'entreteniment, disseny i famosos podria funcionar molt bé en aquest horari. La producció està cuidada i compta amb el suport institucional de RTVE.

Amb una estratègia de càsting molt pensada, TVE ha aconseguit unir popularitat i varietat. Cada parella aporta un enfocament diferent i això pot enriquir la dinàmica del concurs. La presència de Mar Flores ha estat la cirera inesperada d'una aposta arriscada, però prometedora.