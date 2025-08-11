Maluma, sobre el problema que va tenir per culpa de Gerard Piqué: 'Va ser molt…'

Maluma està totalment bolcat en la seva gira Pretty + Dirty World Tour. L'artista colombià ha demostrat que és un gran perfeccionista amb la seva feina: ho dona tot a l'escenari i cuida cada detall perquè tots els seus seguidors se sentin còmodes. I és que Maluma és un artista tan perfeccionista que això el va portar a tenir un moment incòmode amb Gerard Piqué per la feina, fins i tot va confessar que "va ser molt intimidant".
Maluma ha buscat que cada concert sigui una experiència inoblidable. Tanmateix, aquesta obsessió per la perfecció també li ha fet viure moments incòmodes. Un d'aquests va tenir com a protagonista Gerard Piqué i el mateix Maluma ho va explicar en un Facebook Live.
L'artista va recordar com va conèixer l'exfutbolista durant la gravació de la cançó Trap. El tema va ser la segona col·laboració entre Shakira i Maluma després de Chantaje i va formar part de l'àlbum El Dorado de la cantant.
Maluma va explicar als seus fans com va conèixer Gerard Piqué
Maluma va explicar que la cançó és "molt sensual" i va reconèixer que la seva lletra ha estat motiu d'incomoditat. Especialment perquè la va escoltar juntament amb Piqué, aleshores parella de Shakira i pare dels seus fills.
"Jo volia marxar, va ser el moment de més tensió a la vida", va confessar i va afegir que la lletra inclou frases com "vol que l'hi faci en diferents parts. Ella està cansada de desil·lusions".
El cantant va dir que es va sentir atrapat en aquella situació i va admetre que el va envair una sensació d'incomoditat profunda. Maluma va recordar que tot va passar en un ambient professional, però que no va poder evitar imaginar què pensaria Piqué a l'hora d'escoltar la cançó.
Gerard Piqué només va tenir bones paraules per descriure la cançó de Maluma
Malgrat aquell moment tens, Maluma va destacar que la reacció de Piqué va ser molt positiva. Maluma va assegurar que, en acabar el tema, l'exjugador del FC Barcelona va donar la seva opinió de manera tranquil·la i constructiva. Allò li va permetre respirar alleujat, demostrant que estava realment nerviós quan va conèixer Gerard Piqué.
El colombià també va revelar que es va sentir intimidat al principi per Piqué i va reconèixer que va tenir present el videoclip que va gravar amb Shakira. En aquell moment, la cantant i el futbolista encara eren parella. Maluma va confessar que va pensar que Piqué podia sentir-se incòmode o gelós per la proximitat artística que ell havia tingut amb l'artista.
Avui, Maluma ha deixat clar que tot va quedar en una anècdota. Ha assenyalat que el seu perfeccionisme l'ha portat a viure situacions així, però que també li ha donat l'oportunitat d'aprendre. Ha repetit que el més important és la música i el respecte entre col·legues.