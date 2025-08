Gerard Piqué amb els seus fills a Lleida: El motiu que emociona els aficionats

Gerard Piqué ha tornat a captar tots els focus, però aquesta vegada no ha estat per la Kings League ni per la seva mediàtica vida personal. L'exfutbolista del Barça, ara bolcat en els seus projectes com a empresari esportiu, ha protagonitzat una emotiva visita a Lleida amb un objectiu solidari, i ho ha fet de la mà dels seus dos fills, Milan i Sasha.

El motiu del seu desplaçament va ser un partit amistós entre el FC Andorra —club del qual és màxim accionista des de 2018— i el Club Esportiu Europa, celebrat al Camp d'Esports de Lleida. La cita no era una més del calendari de pretemporada, sinó una jornada especial per recaptar fons en suport al Lleida CF, una entitat històrica que travessa greus problemes econòmics després del seu descens a Tercera Federació.

Un gest que emociona l'afició

La presència de Piqué no estava confirmada, per això la seva arribada a l'estadi va sorprendre tots els assistents, i encara més en fer-ho acompanyat dels seus fills. Milan i Sasha, que es troben a Barcelona per gaudir de les vacances d'estiu amb el seu pare, no van dubtar a acompanyar-lo en aquest compromís professional carregat de simbolisme.

| Canva

El gest de Piqué va ser molt valorat tant per l'afició lleidatana com pels mitjans locals. L'exjugador va voler deixar un missatge d'ànim al club amfitrió: "Hola a tothom! Molts ànims al Lleida Club de Futbol i a tota la gent de Lleida. Sé que esteu passant per moments difícils, però segur que li doneu la volta. Som aquí per ajudar-vos. Una forta abraçada!"

El vídeo, publicat per les xarxes oficials del club, no va trigar a viralitzar-se. L'emoció del missatge i la proximitat del jugador van fer que la seva visita fos considerada un autèntic suport moral per a un club en crisi.

| XCatalunya

Una invitació que Piqué no podrà rebutjar

D'entre els molts que van celebrar la seva presència hi havia un dels perfils més populars de la ciutat: Postureig Lleida, un compte que barreja humor i activisme pel territori. Des d'allà van llançar una curiosa invitació a Piqué: "Ens anirien millor uns milions d'aquests que tens sota la rajola... però gràcies.

Tens un dinar pagat al Tòfol!" El Bar Tòfol, un dels restaurants més coneguts de Lleida, va recollir el guant i va respondre a l'instant per xarxes socials: "Sembla que el Postureig Lleida ha convidat Gerard Piqué a un dinar al nostre restaurant. Convidem nosaltres, però poseu data!"

Aquesta proposta, que ha arrencat somriures a milers de seguidors, podria convertir-se en l'excusa perfecta per a una nova visita de l'exblaugrana a Ponent. Les imatges de Gerard, Milan i Sasha a la ciutat han commogut molts, que valoren la connexió del jugador amb el territori català i la seva implicació en causes socials.

Més enllà de la Kings League i Clara Chía

Mentre els rumors sobre un suposat casament amb Clara Chía eren desmentits pel seu entorn, Gerard Piqué ha reprès la seva activitat professional després de les seves vacances a Amèrica. Amb la Kings League en plena expansió i el FC Andorra preparant la nova temporada, l'exfutbolista demostra que segueix plenament actiu i compromès.

Aquest gest a Lleida reforça la seva imatge com a empresari que no oblida les seves arrels ni les realitats socials que afecten el futbol modest. I de passada, deixa clar que sap com cuidar el seu rol de pare: compartint moments importants amb els seus fills.

Potser aviat el tornem a veure per terres lleidatanes. Això sí, amb una taula reservada al Tòfol.