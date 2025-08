Gerard Piqué pesca a l'Espanyol: Cedit a l'Andorra

El futbol sempre dona segones oportunitats i, en aquest estiu de 2025, el FC Andorra torna a ser protagonista a la Segona Divisió. Després d'una campanya de llums i ombres a la categoria de bronze, l'entitat presidida per Gerard Piqué ha treballat amb intensitat per tornar la il·lusió a la seva afició i construir un bloc competitiu. El projecte, ambiciós però mesurat, ha tingut com a eix fonamental l'arribada de cares noves a totes les línies del camp, des de la porteria fins a l'atac.

A menys de dues setmanes per a l'inici de la temporada, el club tricolor és un dels conjunts que més moviments ha protagonitzat al mercat de fitxatges. L'estratègia ha estat clara: reforçar la plantilla amb jugadors joves i de projecció, alternant incorporacions a cost zero i cessions de futbolistes que busquen minuts i continuïtat. Aquest model, habitual en equips que volen consolidar-se després d'un ascens, busca donar equilibri i qualitat a una plantilla que ha patit baixes importants, però que ara presenta un aspecte renovat.

El FC Andorra ha tancat fins ara una llarga llista d'altes oficials. Figures com Thomas Carrique, lateral dret procedent de la Ponferradina, i el defensa central Gael Alonso (ex Celta Fortuna), arriben lliures per dotar de seguretat el sistema defensiu. La defensa suma a més Alejandro Ibarrondo, Javier Vicario i el prometedor Jan Encuentra, tots ells fitxats sense cost i amb un perfil marcat per la joventut i el desig de fer-se un nom a la categoria.

| Instagram

Per al carril esquerre, Imanol García de Albéniz reforça el lateral després del seu pas pel Sparta Praga, mentre que a la porteria destaca el fitxatge de Jesús Owono, cedit per l'Alavés, cridat a ser important des del primer dia. Per a la porteria també ha arribat Aron Yaakobishvili. El club també ha apostat per extrems de velocitat com Min-su Kim (Girona B), i puntals ofensius amb recorregut com Aitor Uzkudun, aquest darrer amb experiència al filial del Barça.

Cada un d'aquests moviments evidencia la política de captació de talent que caracteritza el nou Andorra. Però, més enllà de la llista d'incorporacions, el cop d'efecte arriba amb el desembarcament d'un davanter que busca rellançar la seva carrera a Segona.

Marcos Fernández, el fitxatge estrella a l'ofensiva de l'Andorra

En les últimes hores, el nom de Marcos Fernández s'ha convertit en protagonista del mercat de fitxatges de la Lliga Hypermotion. El davanter de Cambrils, després de signar amb l'Espanyol aquest estiu i gairebé no comptar per a Manolo González a la pretemporada, ha decidit buscar nous horitzons per créixer com a futbolista. Segons va avançar Fútbol in!, el FC Andorra i el RCD Espanyol han arribat a un acord per a la cessió de l'ariet, sense opció de compra, per una temporada.

Marcos Fernández aterra al Principat amb la il·lusió de tenir continuïtat i sumar minuts en una categoria que encara no coneix. L'atacant, que arriba després del seu pas pel filial del Betis, aspira a ser protagonista a l'esquema ofensiu d'Eder Sarabia. La competència serà alta, però la necessitat de gol i frescor fan d'aquesta cessió una aposta intel·ligent per a les tres parts: club, jugador i propietari.

La plantilla del FC Andorra barreja joventut i experiència, però sobretot desprèn fam per competir en una de les lligues més exigents d'Europa. L'objectiu principal exigeix aconseguir una permanència tranquil·la i, si el grup respon, somiar amb alguna cosa més. Amb les arribades de jugadors com Marcos Fernández i el bloc de reforços que ja entrenen a les ordres del cos tècnic, el projecte de Gerard Piqué il·lusiona i es presenta com un dels més renovats d'aquest mercat.