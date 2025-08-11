Maluma, sobre el problema que tuvo por culpa de Gerard Piqué: 'Fue muy…'

Maluma está totalmente volcado en su gira Pretty + Dirty World Tour. El artista colombiano ha demostrado que es un gran perfeccionista con su trabajo: da todo en el escenario y cuida cada detalle para que todos sus seguidores se sientan cómodos. Y es que Maluma es un artista tan perfeccionista que esto lo llevó a tener un momento incómodo con Gerard Piqué por su trabajo, incluso confesó que "fue muy intimidante".

Maluma ha buscado que cada concierto sea una experiencia inolvidable. Sin embargo, esa obsesión por la perfección también le ha hecho vivir momentos incómodos. Uno de ellos tuvo como protagonista a Gerard Piqué y el propio Maluma lo contó en un Facebook Live.

El artista recordó cómo conoció al exfutbolista durante la grabación de la canción Trap. El tema fue la segunda colaboración entre Shakira y Maluma después de Chantaje y formó parte del álbum El Dorado de la cantante.

Maluma explicó a sus fans cómo conoció a Gerard Piqué

Maluma explicó que la canción es “muy sensual” y reconoció que su letra ha sido motivo de incomodidad. Especialmente porque la escuchó junto a Piqué, entonces pareja de Shakira y padre de sus hijos.

“Yo me quería ir, fue el momento de mayor tensión en mi vida”, confesó y añadió que la letra incluye frases como “quiere que se lo haga en diferentes partes. Ella está cansada de desilusiones”.

El cantante dijo que se sintió atrapado en aquella situación y admitió que le invadió una sensación de incomodidad profunda. Maluma recordó que todo ocurrió en un ambiente profesional, pero que no pudo evitar imaginar lo que Piqué pensaría al escuchar la canción.

Gerard Piqué solo tuvo buenas palabras para describir la canción de Maluma

A pesar de ese momento tenso, Maluma destacó que la reacción de Piqué fue muy positiva. Maluma aseguró que, al terminar el tema, el exjugador del FC Barcelona dio su opinión de forma tranquila y constructiva. Aquello le permitió respirar aliviado, demostrando que estaba realmente nervioso cuando conoció a Gerard Piqué.

El colombiano también reveló que se sintió intimidado al principio por Piqué y reconoció que tuvo presente el videoclip que grabó con Shakira. En ese momento, la cantante y el futbolista todavía eran pareja. Maluma confesó que pensó que Piqué podía sentirse incómodo o celoso por la cercanía artística que él había tenido con la artista.

Hoy, Maluma ha dejado claro que todo quedó en una anécdota. Ha señalado que su perfeccionismo le ha llevado a vivir situaciones así, pero que también le ha dado la oportunidad de aprender. Ha repetido que lo más importante es la música y el respeto entre colegas.