Laura Fa i Lorena Vázquez confirmen qui és el xicot d'Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí ho ha guanyat tot al terreny de joc: Pilotes d'Or, Champions League, títols de Lliga i admiració internacional. Però, fora de la gespa, la seva vida sentimental sempre ha estat un misteri ben guardat. Reservada, concentrada en la seva carrera i aliena al soroll mediàtic, la jugadora del Barça Femení mai ha volgut alimentar rumors ni titulars amb la seva vida privada. Fins ara.

Com cada dimecres, el pòdcast d'El Periódico conduït per Lorena Vázquez i Laura Fa —conegudes com les Mamarazzis— ha portat una exclusiva que ha corregut com la pólvora per xarxes socials i fòrums esportius. Després de setmanes de xiuxiueigs i mirades creuades a l'entorn blaugrana, les periodistes han confirmat el que ja era un secret a veus: Aitana Bonmatí està il·lusionada amb un treballador del Futbol Club Barcelona.

Una relació nascuda entre vestidors i emocions

La tristesa compartida per l'equip sembla haver donat pas a una connexió més íntima entre Aitana i aquest home, descrit com algú molt proper al dia a dia del club i recentment divorciat. "Se'ls ha vist compartint moments d'afecte en públic", asseguren les Mamarazzis, i alguns companys ja ho donen per confirmat.

| XCatalunya, Barça

Fins ara, d'Aitana amb prou feines se'n coneixien detalls personals. Només se l'havia vinculat molt de passada a Biel Juste, influencer i model, i a algun periodista català, com Andreu Juanola, col·laborador del pòdcast 'La Sotana'. Tanmateix, mai s'havia confirmat cap relació.

D'aquí que aquesta informació hagi generat tant rebombori, ja que trenca amb l'hermetisme que la jugadora sempre ha mantingut. Lorena Vázquez insistia a ser curosa: “No volem que s'enfadi Aitana, però això ja ho sap tothom”.

| Instagram, @AitanaBonmati

Entre la discreció i l'amor visible

La periodista afegeix que la parella no s'amaga, però tampoc fa ostentació. “Estan començant alguna cosa, potser serà seriós o potser no, però estan il·lusionats”, explica. La relació hauria començat després que ell finalitzés el seu anterior matrimoni, deixant clar que no hi ha conflictes creuats.

En una època en què la vida personal de les celebritats es converteix en aparador, que Aitana Bonmatí mantingui la seva relació en un perfil baix no fa més que guanyar-li el respecte del públic. La jugadora continua sent un referent per la seva professionalitat, però també per la seva manera elegant de gestionar la seva privacitat.

Qui és ell?

I ara, la pregunta que tothom es feia des de l'inici. Qui és aquest home que ha conquerit el cor de la millor jugadora del món? Segons van revelar finalment les Mamarazzis, el seu nom és Xavi. Es tracta d'un treballador del Barça, anònim per al gran públic, però ben conegut a l'entorn del club.

No s'ha desvetllat el seu cognom ni el seu càrrec, però sí que se sap que és una figura estimada, professional i que encaixa perfectament en la vida discreta d'Aitana. Així, entre partits, entrenaments i passejades discretes per la ciutat, floreix una història d'amor que, sense necessitat de titulars grandiloqüents, ja ha conquerit mig Barça.