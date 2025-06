Com si fos ahir 27 de juny: El Quique va amb el lliri a la mà i el Bolaños ho aprofita

El capítol de Com si fos ahir del divendres 27 de juny arriba amb més manipulacions, decepcions i tensions laborals, en un moment delicat per a molts dels protagonistes.

La situació de la Patri amb el Bernat continua empitjorant. El Bernat segueix exercint el seu control sobre ella, manipulant-la emocionalment i fent que la Patri se senti cada vegada més sola i atrapada.

Buscant una mica de comprensió i suport, la Patri recorre al Valeri, esperant trobar en ell una espatlla amiga. Però la resposta del Valeri és inesperada i dura: l’acusa d’inconstant i de no saber el que vol, i no només no li fa costat sinó que acaba agreujant encara més el seu sentiment de solitud.

| TV3, XCatalunya, Justicon

El Bernat s’ha sabut guanyar el Valeri i ara ho intentarà amb el Manel. De fet la Patri es queixa que sense consultar-li, el Bernat organitza una trobada amb el seu germà.

La Itziar torna a la feina

Mentrestant, la Itziar (Mar Ulldemolins) torna a la feina després de la greu pujada de tensió i els problemes de salut i addiccions que han sortit a la llum en les últimes setmanes. La seva reincorporació no serà gens fàcil: l’Eugeni, lluny de donar-li la benvinguda càlida que esperava, lloa públicament la professionalitat de la Lorena, destacant la seva actitud i la seva feina durant l’absència de la Itziar.

Aquesta actitud provoca un fort sentiment de desànim i d’inseguretat en la Itziar, que veu com el seu lloc i la seva autoestima es veuen amenaçats.

La Noe mou fitxa

D’altra banda, la Noe, que continua sent una aliada fonamental per al Quique, li comunica que han arribat acusacions formals de plagi contra el Bolaños. Aquesta informació pot ser el cop definitiu per desmuntar la candidatura del Bolaños a la direcció de l’institut, just quan el Quique s’estava plantejant quin pas fer en la seva carrera. Les acusacions de plagi, si es confirmen, podrien suposar una revolució dins el claustre i obrir la porta a una nova etapa més transparent i honesta a l’escola.

| TV3

Ho podrien ser si el Quique sabés jugar bé les seves cartes. En comptes d’actuar amb astúcia, fa una insinuació davant la resta de professors. Ningú ho capta, excepte el Bolaños, que ara tindrà temps per moure fitxa i esquivar l’atac.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 27 de juny de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.