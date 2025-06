La iaia Angeleta i Aitana Bonmatí: El crossover que no t'esperaves

Aquest cap de setmana, a la cinquena edició del Cabró Rock de Vic, no només van sonar acords d’Oques Grasses i Els Catarres: també s’hi va viure un moment tan inesperat com significatiu. La iaia Angeleta, la influencer catalana de 94 anys que ha conquerit Instagram amb més de 145 000 seguidors, va coincidir amb Aitana Bonmatí, capitana de la selecció espanyola de futbol, generant una tendra connexió generacional que ha captivat les xarxes.

Què ha passat?

Angeleta, resident a Roda de Ter i conductora encara del seu inseparable Fiat 500 vermell, feia temps que mostrava a les xarxes el seu entusiasme pel festival. En una publicació, va confessar que aquest any no podia faltar-hi i que tornaria a veure grups com Figa Flawas, el tema “La Marina sta morena” dels quals ja havia esmentat a TV3. Entre els assistents de dissabte, hi va aparèixer Aitana Bonmatí, també acompanyada de joves aficionats.

Va ser llavors quan la iaia va deixar anar una frase per al record: “Per fi he conegut l’Aitana Bonmatí... estic molt feliç i us vull demanar un favor”.

| Instagram

Reaccions a les xarxes socials

Després d’aquella commovedora publicació, les xarxes van esclatar. Comentaris que elogien la complicitat generacional van proliferar: “Esteu molt maques les dues”, “Quina marxa que tens, no paris”. Alguns fans van destacar que l’Aitana és originària de Sant Pere de Ribes, fet que va donar un matís local i emocional a la trobada.

Festivals d’estiu

Aquesta anècdota reforça un aspecte significatiu: els festivals, tot i estar dirigits a públics joves, s’estan transformant en punts de trobada intergeneracionals. La barreja de generacions, estils i aficions —des de rock en català fins a futbol d’elit— subratlla com les xarxes socials i els esdeveniments presencials poden trencar barreres generacionals.

La història de l’Angeleta afegeix una capa d’emocionalitat autèntica: és algú que desafia estereotips, que viu la vida amb energia i que utilitza la seva influència digital per transmetre valors positius. La seva petició al final de la publicació —“repartiu aquesta estima a tots els avis i àvies de Catalunya”— va ressonar àmpliament, i ens convida a valorar l’afecte cap a la gent gran.

| ACN

Iaia Angeleta i Aitana Bonmatí, dues vides molt diferents

Angeleta Coromina, de Prats de Lluçanès, va saltar a la fama gràcies a les històries que el seu nét Jordi comparteix al seu perfil (@iaiaangeleta). Els seus vídeos, plens de vivències del passat, consells sobre la cura de la pell o reflexions sobre la música moderna, l’han convertida en un fenomen proper i real. Malgrat els seus 94 anys, continua conduint el seu Fiat 500, mostrant que l’edat no li impedeix gaudir amb intensitat de la vida.

Aitana Bonmatí, per la seva banda, no necessita presentació: guardonada amb la Pilota d’Or i referent d’un futbol femení que trepitja fort, amb més de 2 milions de seguidors a Instagram. La seva presència en esdeveniments fora de l’àmbit esportiu ha crescut, però manté una actitud discreta, allunyada de fanfarronades mediàtiques.