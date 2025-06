Jordi González obre la capsa dels trons: Dos periodistes que no parlen bé català

per Pol Nadal

Jordi González, després de viure un any marcat per la malaltia, ha tornat a escena i ha reviscut un episodi del passat que molts desconeixien. Durant la seva recuperació, el presentador ha aprofitat per reflexionar sobre la seva trajectòria, especialment la seva etapa a TV3 l'any 1996.

Tanmateix, una afirmació ha generat polèmica: va revelar que dos col·legues “ho passaven malament” pel seu nivell de català. Tot i que no va donar noms al principi, el misteri ha servit com a reclam per cridar l'atenció i despertar la curiositat mediàtica.

1996: Fa gairebé 30 anys

En una entrevista recent a TV3, González va sostenir que els estàndards lingüístics de la cadena eren molt exigents. Va comentar que va triar tres col·laboradores per fer una secció en català; d'elles, dues – segons ell – no estaven al nivell esperat i “feien patir”.

Ara se sap que es referia a Mayka Navarro i Chelo García Cortés. Pilar Eyre sí que ho feia de manera acceptable i complia els requisits. Anys després, Mayka Navarro té un català acceptable, Chelo continua parlant en castellà, igual que Pilar Eyre, que assegura sentir-se més còmoda.

Qui són les periodistes assenyalades

Mayka Navarro, nascuda a Catalunya, és una periodista amb trajectòria a TV3 i Catalunya Ràdio. Tot i tenir un nivell “acceptable”, els seus primers passos en català van ser difícils. Chelo García Cortés, catalana d'adopció amb més de 40 anys vivint en aquest país, va continuar col·laborant a TVE-Catalunya però sempre en castellà.

Ho explica Jordi González

Aquest tipus de confidències solen aparèixer en moments de retorn mediàtic. Jordi González ha aprofitat la seva reaparició després de la greu infecció que el va portar al coma, per recuperar la seva veu a l'esfera pública. Ha explicat com va passar “tres setmanes en coma”, amb cinc sondes, traqueotomia i una pneumònia bilateral.

Importància de la qualitat lingüística a TV3

Aquest desencís lingüístic suposa una crida d'atenció sobre les exigències de la televisió pública catalana a principis dels 90. Més enllà del to polèmic, convida a valorar l'esforç per adaptar-se a l'idioma en un entorn professional.

Jordi González, en un moment sensible després d'una recuperació tan dura, ha decidit airejar vivències que molts havien oblidat. El seu testimoni afegeix una capa d'humanitat a l'intens recorregut d'una carrera marcada per triomfs, dificultats i una sorprenent sinceritat.

L'anècdota de Jordi González sobre el català exigit a TV3 reobre un debat sobre els mínims de qualitat lingüística que han d'existir en una televisió pública.