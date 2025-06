Laura Fa y Lorena Vázquez confirman quién es el novio de Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí lo ha ganado todo en el terreno de juego: Balones de Oro, Champions League, títulos de Liga y admiración internacional. Pero, fuera del césped, su vida sentimental siempre ha sido un misterio bien guardado. Reservada, concentrada en su carrera y ajena al ruido mediático, la jugadora del Barça Femenino nunca ha querido alimentar rumores ni alimentar titulares con su vida privada. Hasta ahora.

Como cada miércoles, el pódcast de El Periódico conducido por Lorena Vázquez y Laura Fa —conocidas como Las Mamarazzis— ha traído una exclusiva que ha corrido como la pólvora por redes sociales y foros deportivos. Tras semanas de susurros y miradas cruzadas en el entorno blaugrana, las periodistas han confirmado lo que ya era un secreto a voces: Aitana Bonmatí está ilusionada con un trabajador del Fútbol Club Barcelona.

Una relación nacida entre vestuarios y emociones

La tristeza compartida por el equipo parece haber dado paso a una conexión más íntima entre Aitana y este hombre, descrito como alguien muy próximo al día a día del club y recientemente divorciado. "Se les ha visto compartiendo momentos de cariño en público", aseguran las Mamarazzis, y algunos compañeros ya lo dan por confirmado.

| XCatalunya, Barça

Hasta el momento, de Aitana apenas se conocían detalles personales. Solo se la había vinculado muy de pasada a Biel Juste, influencer y modelo, y a algún periodista catalán, como Andreu Juanola, colaborador del pódcast 'La Sotana'. Sin embargo, nunca se había confirmado ninguna relación.

De ahí que esta información haya generado tanto revuelo, ya que rompe con el hermetismo que la jugadora siempre ha mantenido. Lorena Vázquez insistía en ser cuidadosa: “No queremos que se enfade Aitana, pero esto ya lo sabe todo el mundo”.

| Instagram, @AitanaBonmati

Entre la discreción y el amor visible

La periodista añade que la pareja no se esconde, pero tampoco hace alarde. “Están empezando algo, puede que sea serio o puede que no, pero están ilusionados”, explica. La relación habría comenzado después de que él finalizara su anterior matrimonio, dejando claro que no hay conflictos cruzados.

En una época en la que la vida personal de las celebridades se convierte en escaparate, que Aitana Bonmatí mantenga su relación en un perfil bajo no hace más que ganarle el respeto del público. La jugadora sigue siendo un referente por su profesionalidad, pero también por su forma elegante de gestionar su privacidad.

¿Quién es él?

Y ahora, la pregunta que todos se hacían desde el inicio. ¿Quién es ese hombre que ha conquistado el corazón de la mejor jugadora del mundo? Según revelaron finalmente las Mamarazzis, su nombre es Xavi. Se trata de un trabajador del Barça, anónimo para el gran público, pero bien conocido en el entorno del club.

No se ha desvelado su apellido ni su cargo, pero sí se sabe que es una figura querida, profesional y que encaja perfectamente en la vida discreta de Aitana. Así, entre partidos, entrenamientos y paseos discretos por la ciudad, florece una historia de amor que, sin necesidad de titulares grandilocuentes, ya ha conquistado a medio Barça.