Kate Middleton i el seu equip fan un pas més i assenyalen el príncep George (12 anys)

Kate Middleton s'ha marcat un objectiu clar amb el seu fill, el príncep George de 12 anys. Tot i ser l'hereu, tant la seva mare com l'equip de professionals de la Casa Reial tenen molt clar el que volen. Prova d'això és el que Middleton acaba de fer amb George i que el posa en una situació mai vista.
En els darrers mesos, hem vist el príncep en nombrosos actes oficials assumint el seu rol dins la institució. No obstant això, a partir d'ara, la vida de George, que inicia el seu darrer any a Lambrook School, serà molt diferent.
Kate Middleton pren una decisió amb el príncep George
La vida del príncep George està marcada per un destí excepcional. Des de ben jove, se sap que el fill de Kate Middleton algun dia serà rei d'Anglaterra. Aquest motiu és el que l'ha portat al fet que, en els darrers mesos, hagi guanyat protagonisme en nombrosos actes oficials.
No obstant això, Kate acaba de fer un darrer pas de la mà del seu equip que marca el present del príncep George de 12 anys. Middleton fa tot el possible perquè el seu fill tingui una infància el més normal possible. A casa seva es respira aquesta idea que el futur rei també és un nen i, com a tal, ha de gaudir d'aquesta etapa.
Aquest és un pilar fonamental per a la princesa de Gal·les, que valora molt la criança basada en principis i valors sòlids. En aquest sentit, Kate i el seu equip treballen conjuntament perquè George tingui una infància d'acord amb la de la resta dels seus amics.
Tot i que el seu destí com a rei ja està fixat, en el present és només un nen de 12 anys que porta una vida normal. La seva estada a l'escola és com la de qualsevol estudiant i fa les activitats i rutines pròpies del centre. De portes endins és com la resta d'alumnes i això és quelcom que Kate intenta mantenir.
Expliquen que, fins i tot, el príncep George participa en partits de futbol i experiències esportives de qualsevol estil. Fins i tot el príncep Guillem ha assistit a algunes d'aquestes trobades. El que atorga a la seva educació una normalitat que bascula entre el modern i el tradicional.
Kate Middleton i el seu pla amb el príncep George
La visió educativa de Kate és clara: vol que George concebi el seu futur no com una obligació, sinó com quelcom natural. Per això, es va esperar fins que tenia prop de set anys per explicar-li el rol que està destinat a exercir. Aquest enfocament suavitza el pes del seu llegat i el fa més comprensible, a més de preparar-lo per a les seves aparicions oficials.
En els darrers mesos, el príncep George ha acompanyat els seus pares en actes solemnes al Palau de Buckingham. Un exemple clar de com comença a treure el cap al terreny institucional amb confiança i gradualitat.
Alhora, des de la Casa Reial es protegeix la seva privacitat. Encara que és habitual veure'l en esdeveniments com Wimbledon o algunes aparicions oficials menors, la família evita la sobreexposició mediàtica.
Kate afavoreix tant l'espontaneïtat com la rutina. En una ocasió va revelar que de vegades cuinen junts, fan pizzes i comparteixen àpats familiars. Això reforça el missatge que, tot i ser hereu, el príncep George continua sent un nen comú, amb jocs, rialles i petites entremaliadures.
La família s'ha mostrat gaudint de l'esquí, caminades i moments informals, sempre amb una senzillesa que contrasta amb la imatge tradicional de la reialesa. Al final, el secret rau en quelcom simple i molt humà: per a Kate i el seu equip, és essencial que el príncep George creixi amb llibertat.