Nerviosisme a la Família Reial: arriba un gran canvi a la vida del príncep George

En l'entorn de la Família Reial britànica se'n parla amb inquietud d'un pas determinant a la vida del príncep George. El fill gran dels prínceps de Gal·les comença un curs escolar que marcarà un abans i un després en la seva trajectòria personal.
L'hereu comparteix el seu dia a dia acadèmic amb la princesa Charlotte i el príncep Louis, però el futur li prepara un gir inesperat. Com afrontarà aquest nou escenari que l'allunyarà de la seva rutina i l'obligarà a assumir un rol diferent?
El príncep George afronta un gran canvi l'any vinent
Des del seu naixement el 2013, el príncep George ha crescut sota l'atenta mirada pública, conscient que el seu destí està escrit a la història del Regne Unit. Tanmateix, més enllà del protocol i les obligacions reials, la seva infància ha estat similar a la de qualsevol nen britànic de la seva edat.
L'elecció de l'Escola Lambrook, a Berkshire, va suposar per a Guillem i Kate un pas cap a una vida més propera i discreta per als seus fills. Allà hi han conviscut els tres germans, emparats per la presència dels seus pares, que s'han esforçat a mantenir una rutina tan normal com sigui possible.
Ara, amb George a punt de tancar una etapa clau, la pregunta sobre el seu pròxim destí escolar ha despertat especulacions. Entre les opcions, un nom ressona amb força: Eton College, la institució on va estudiar el príncep Guillem, i que podria marcar l'inici d'un nou capítol per al seu fill.
El motiu del nerviosisme a la Família Reial és clar: el príncep George enceta el seu darrer any de primària i es prepara per passar a l'educació secundària. Segons The Mirror, el futur hereu podria estar lidiant amb "nervis" per aquest gran salt que l'obligarà a separar-se dels seus germans.
L'experta reial Jennie Bond ho explicava amb aquestes paraules: "El fill de Guillem i Kate, George, s'està convertint ràpidament en un home jove. Aquest darrer any a l'Escola Lambrook amb els seus germans serà una altra fita a la seva vida"
Bond també va destacar que aquesta transició pot ser més complexa del que sembla. "Estic segura que estarà nerviós pel gran canvi que s'acosta, però espero que alguns dels seus amics de l'escola es mudin amb ell, vagi on vagi", va assegurar.
A més, també hi haurà un canvi de dinàmica amb els seus pares: "George s'ha acostumat que els seus pares estiguin involucrats en la seva vida escolar. Sempre que és possible, són la mare o el pare qui porten els nens a l'escola", va afegir Bond. Amb aquestes paraules, l'experta va reflectir que aquest altre gran canvi suposarà un desafiament emocional per al petit príncep, que haurà d'aprendre a desenvolupar-se en un entorn amb més independència.
La incògnita sobre el pròxim col·legi del príncep George
Tot i que la Casa Reial no ha confirmat quin serà el destí acadèmic de George, totes les mirades es dirigeixen a Eton College. Aquesta prestigiosa escola està ubicada molt a prop de Windsor, el lloc de residència habitual de la família, i representa un símbol en la formació de la reialesa britànica.
Allà hi van estudiar tant el príncep Guillem com el príncep Harry, cosa que alimenta l'expectativa que George segueixi els seus passos. Tanmateix, no es descarten altres alternatives, ja que Kate Middleton ha manifestat de vegades el seu desig que els seus fills tinguin experiències diferents de les que van viure els seus pares.
La decisió, que es prendrà en els pròxims mesos, no serà només acadèmica. Escollir un centre educatiu per al futur monarca també significa definir part de la seva formació personal, el seu cercle d'amistats i el grau d'exposició que tindrà davant la societat.
El príncep George afronta un moment decisiu a la seva vida amb un canvi escolar que marca l'inici d'una nova etapa. La separació dels seus germans i la incògnita sobre el seu pròxim destí acadèmic desperten nervis, però també grans expectatives. En aquest viatge de creixement, l'hereu al tron comença a descobrir què significa realment ser príncep i futur rei.