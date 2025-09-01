El gest que Leonor ha fet a Múrcia amb la seva mà sorprendrà la reina Letícia

La princesa Leonor ha arribat avui a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier, a Múrcia, per continuar amb la seva formació castrense. En directe s'està seguint aquest acte, en què ha cridat poderosament l'atenció un gest d'ella amb la mà que haurà sorprès la seva mare, la reina Letícia.
Sí, la sobirana s'haurà quedat gratament reconfortada en veure el que ha fet Leonor. I és que demostra que per a aquesta ella és un referent.
El detall de Leonor que ha recordat a la reina Letícia
La princesa Leonor ha començat avui la seva formació dins l'Exèrcit de l'Aire, integrant-se a l'acadèmia militar de Múrcia. La seva arribada al lloc ha estat retransmesa en directe, ja que hi ha molt d'interès a conèixer tots els passos que està fent l'hereva al tron.
En aquesta cita hi ha quelcom que ha sorprès tots els presents, els qui la seguien per televisió i fins i tot segur a la mateixa reina Letícia, des de casa. I és que la jove ha arribat, vestida amb l'uniforme pertinent, s'ha tret el guant i ha saludat les autoritats. En concret, ha cridat l'atenció la manera enèrgica amb què ha premut la mà a aquestes.
El que ha cridat l'atenció no ha estat el protocol en si, sinó la manera amb què ha premut les mans dels presents. Un gest ferm, amb seguretat i proximitat, que molts han comparat de seguida amb la característica salutació de la sobirana en els seus actes oficials. Aquesta manera de donar la mà, clara i contundent, ha estat sempre una de les senyes d'identitat de l'esposa del rei Felip.
El paral·lelisme entre mare i filla ha resultat inevitable. La princesa sembla haver adoptat com a referència l'actitud de la seva mare, mostrant que no només aprèn a l'acadèmia militar, sinó també en el terreny de la representació institucional. Aquest detall ha estat percebut com un signe que l'hereva s'està formant en tots els fronts: disciplina militar, compromís cívic i estil propi en la vida pública.
Leonor: una hereva en formació amb un referent clar, la reina Letícia
Que aquest gest hagi recordat tant al de la reina Letícia genera un missatge clar: la princesa Leonor pren com a exemple la seva mare. En nombroses ocasions, la sobirana ha demostrat que la seva manera de desenvolupar-se en actes oficials no és improvisada, sinó fruit d'una preparació minuciosa. Aquesta mateixa preparació és la que ara sembla inspirar la seva filla.
És inevitable pensar en altres moments en què l'esposa de Felip VI ha mostrat aquest mateix estil. Un exemple d'això va ser la seva salutació en una trobada amb l'ambaixador d'Espanya als Estats Units, molt similar a la que avui ha repetit la seva filla. Aquesta coincidència reforça la percepció que la jove hereva es guia pel model que té més a prop.
El paper de Letícia com a referent ha estat destacat en múltiples ocasions. La seva experiència com a reina i la seva manera d'afrontar cada compromís han marcat un camí a seguir. I ara, amb la formació militar de Leonor en marxa, la connexió entre ambdues es torna encara més evident.
Més enllà del gest amb la mà, l'arribada de Leonor a l'Acadèmia General de l'Aire és un pas d'enorme rellevància. La seva formació castrense constitueix un pilar fonamental en la seva preparació com a futura cap d'Estat.
La presència de Leonor a Múrcia és un acte institucional, i també un missatge clar de compromís amb la tradició militar de la Corona. Cada moviment, cada salutació i cada decisió formen part d'un procés que vol mostrar una jove preparada per assumir el seu rol.
La fermesa en la seva salutació s'interpreta com una metàfora d'aquesta mateixa fermesa que necessitarà en la seva vida pública. I en aquest sentit, la influència de la seva mare és innegable. Aquesta li ha sabut transmetre valors de seguretat, respecte i proximitat, que ara ella comença a projectar en escenaris oficials.