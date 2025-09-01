Vicky Martín Berrocal, ex de Manuel 'El Cordobés', ho confirma: 'Hi ha moments...'

Aquest cap de setmana, Vicky Martín Berrocal sorprenia els seus seguidors amb una publicació carregada d’emoció. L’exdona de Manuel 'El Cordobés', sempre propera amb el seu públic, va decidir obrir-se en una carta personal que ha deixat empremta.
"Hi ha moments en què un vol i necessita parar", va escriure l’empresària a Instagram, en un missatge que reflecteix un punt d’inflexió vital. Després de compartir en dies recents una fotografia inèdita amb un membre de la Casa Reial britànica, ara decideix mostrar el seu costat més humà. Què hi ha darrere d’aquestes paraules tan reveladores?
Vicky Martín Berrocal revela com inicia una nova etapa vital
Per entendre aquest gest de Vicky Martín Berrocal cal mirar enrere. La dissenyadora, que es va separar de Manuel Díaz 'El Cordobés' el 2001 després de quatre anys de matrimoni, ha sabut reinventar-se com a referent de moda. Amb més d'1.300.000 de seguidors a Instagram, ha construït un espai on barreja projectes professionals amb moments de la seva vida privada.
Durant aquest estiu, marcat per viatges i col·laboracions en diferents punts d’Espanya i Portugal, la sevillana ha compartit el seu dia a dia amb naturalitat. Tanmateix, les seves últimes paraules deixen entreveure que necessitava un respir. La decisió de desconnectar i expressar-ho públicament arriba després d’un primer semestre de l’any intens en compromisos.
L’exdona de Manuel 'El Cordobés' va publicar aquest 31 d’agost a Instagram una reflexió sobre la seva vida: "Hi ha moments en què un vol i necessita parar. La vida (a la qual no cal retreure res) ens arrossega sense voler i de vegades ens veiem en un cercle viciós del qual cal sortir. Però la majoria de vegades, no saps com fer-ho", començava el seu escrit.
Les seves paraules anaven acompanyades d’una declaració inspiradora en què deixava clar que aquest estiu el va dedicar a prioritzar-se: "No cal veure tota l’escala per pujar el primer graó. Això deia Martin Luther King i que d’acord hi estic. Planta’t, posa-hi coratge i pren decisions".
La sevillana va admetre que va aprofitar els últims mesos per "saltar al buit" i retrobar-se amb ella mateixa. "Volia aprofitar aquest estiu per saltar al buit, prioritzar-me, tenir temps per a mi… aconseguir estar en pau i en calma". Segons les seves pròpies paraules, va ser un temps de desconnexió total, on va triar la senzillesa de la rutina i el descans com a aliats.
La confessió més íntima de Vicky Martín Berrocal
En la seva carta, Vicky va detallar com va viure aquelles setmanes lluny de les pressions externes: "No pensar en res ni en ningú, escoltar-me molt i quedar-me sorda de vegades. Tenir els que estimo a prop. Aturar-me en el que realment importa i no ser en cap lloc per ser-hi", va escriure.
Les seves frases transmeten autenticitat i la decisió conscient de cuidar-se: "Fer servir les xarxes socials quan em vingués de gust. Donar-li un respir i prendre’m un respir. Pensar en mi i deixar de pensar què publico, què em poso i quina foto em faig", va seguir.
"Em venia de gust oblidar-me i viure, descansar, parlar poc i explicar el just, llegir, passejar i no fer res, dormir. Trobar-me amb la meva millor versió, ser egoista i conscient en cada moment. Ser!", afegia en una reflexió que ha ressonat amb força entre els seus seguidors.
Un futur carregat de projectes i il·lusió per a Vicky Martín Berrocal
Lluny de sonar derrotista, Vicky va concloure la seva carta amb entusiasme per què està per arribar: "Demà comença un any nou a nivell professional. Comencen les feines, sí, demà ja. Com de ràpid passa la vida!", escrivia amb optimisme.
La dissenyadora va confessar tenir "mil somnis i mil projectes al cap" per a aquest nou curs: "Tinc il·lusió, ganes, i molta emoció. Estic lliure de càrrega, no porto cap motxilla ni paraules no dites. Començo de zero, començo bé", va explicar.
"M’espera un any meravellós, ho sé! Ho he visualitzat i sentit. Aquest serà un gran any, com el teu… si així ho creus". Amb aquestes frases, Vicky no només parlava d’ella mateixa, sinó que enviava un missatge d’ànim a tots aquells que travessen processos de canvi.
La carta de Vicky Martín Berrocal confirma que la dissenyadora ha decidit prioritzar el seu benestar personal en aquesta nova etapa. La seva relació passada amb Manuel 'El Cordobés' forma part de la seva història, però avui el seu focus està en ella mateixa. La clau serà veure com aquesta actitud renovada es tradueix en els seus projectes futurs i en l’impacte que pugui tenir en qui la segueix.