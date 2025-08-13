Logo xcatalunya.cat
Home assegut al costat d'una dona la cara de la qual està coberta per un gran signe d'interrogació vermell en un jardí amb flors vermelles de fons
Adrià Salas i la parella mediàtica que va tenir
Gent

Adrià Salas (La Pegatina): La parella mediàtica que no recordes que va tenir

La història d'Adrià Salas i Inés Hernand, del flechazo inesperat a l'adeu sense soroll

Duna Costa
per Duna Costa

De vegades els romanços més vibrants es perden al feed, sepultats per estrenes, gires i virals. En plena efervescència de la rumba catalana i amb una presentadora en ascens, hi va haver una relació que encaixava com una comèdia romàntica. Va passar de pressa, va deixar empremta i avui molts no la recorden.

El protagonista per la part musical és Adrià Salas, veu i guitarra de La Pegatina, autor d’un èxit eurovisiu i agitador d’escenaris. Ella, una comunicadora que ha convertit la seva ironia en marca, Inés Hernand. Junts van formar una parella pop que va preferir les anècdotes als posats, i que va triar la discreció quan va tocar acomiadar-se.

De l’ensopegada en un concert al primer viatge junts

L’any 2019, Salas va patir una lesió en plena celebració dels 16 anys de La Pegatina a Madrid. Mesos després, es va trobar amb una admiradora que va resultar ser Hernand. A més de crosses, hi va haver missatges, mems i un gest bonic en què ella va presentar un poemari del músic abans que la relació arranqués del tot. Segons reportatges que van parlar amb l’entorn, després de la pandèmia, les escapades al Pirineu van consolidar l’idil·li.

Un home i una dona posen junts a l’aire lliure amb flors vermelles i vegetació de fons
Adrià Salas al costat d'Inés Hernand | YouTube, Canva Pro, XCatalunya

Quan el vincle ja era públic, va arribar una postal d’estiu que va confirmar complicitats. Nova York, amb parades a Bryant Park, Times Square i l’observatori SUMMIT One Vanderbilt. Les xarxes d’Hernand van recollir aquella ruta i un mitjà lifestyle va assenyalar el viatge en parella en ple auge professional de la presentadora. La silueta urbana va funcionar com a teló de fons d’una relació que preferia l’espontaneïtat al soroll.

La ruptura silenciosa i la nova vida sentimental d’Inés

El final va arribar sense notes conjuntes ni exclusives en horari de màxima audiència. La parella va deixar de seguir-se, va eliminar records i, a principis de tardor de 2022, va prendre camins diferents. La confirmació va aparèixer mesos més tard, quan es va saber que Hernand tornava a estar il·lusionada. Després arribaria DJ Verse i, ja el 2025, un casament sorpresa a Las Vegas que va segellar aquesta segona etapa sentimental.

La cronologia encaixa amb el que diversos perfils han anat explicant: relació de dos anys, ruptura discreta i noves il·lusions. Per a una figura que defensa la seva “família escollida”, la coherència privada ha estat clau fins i tot quan els focus apuntaven amb força.

Parella somrient i abraçant-se davant del mar amb vaixells al fons en un dia assolellat
Inés Hernand juntament amb Adrià Salas al mar | El Español

Un romanç pop que explica una època

Per a Salas, aquell període personal va conviure amb una carrera sòlida. És el compositor de “La venda”, el tema que va portar Espanya a Eurovisió 2019, i continua sumant capítols musicals. El 2025 va presentar “Corazón de Maguey”, un disc en solitari on barreja country, pop-rock, samba i folk llatinoamericà. Va aprofitar el parèntesi de La Pegatina per explorar altres textures sense renunciar a la seva identitat.

La parella Adrià Salas–Inés Hernand va ser una cruïlla natural entre l’escena festiva catalana i la comunicació amb segell generacional. Va néixer d’una casualitat, es va sostenir en l’humor i es va acomiadar amb elegància. Avui, cadascú trepitja fort pel seu compte. Ell, amb un projecte personal que batega a temps de rumba; ella, amb televisió, pòdcasts i una vida sentimental ja encarrilada.

