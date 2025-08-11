Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
English Español
Logo Telegram
Kate Middleton apareix en primer pla davant del Palau de Buckingham amb un emoji de sorpresa tapant-se la boca a la cantonada inferior esquerra.
Es descobreix tot sobre Kate Middleton i la seva família durant les vacances | GTRES, xcatalunya.cat, rabbit75_cav
Gent

L'entorn de Kate Middleton acaba de destapar el secret de la Corona britànica

L'estratègia més agosarada que podria redefinir per sempre el paper dels seus protagonistes dins la reialesa britànica

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Kate Middleton i el príncep Guillem han sabut guanyar-se un lloc especial al cor britànic. El seu carisma i proximitat els han convertit en referents més enllà del seu títol. Així mateix, la lluita en família que han viscut contra el càncer de la Kate.

El príncep hereu i la seva esposa són conscients del pes que carreguen i de l'impacte que té cadascun dels passos que fan. Per això, les seves aparicions i silencis semblen sempre estar acuradament mesurats. Tot i això, des del retorn de Kate Middleton a l'agenda pública s'han presentat situacions inesperades.

El príncep Guillem i la Kate Middleton, elegantment vestits, participen en un esdeveniment formal a l’aire lliure; una d’elles porta un barret blanc gran i l’altra un barret negre amb plomes blanques.
Guillem i Kate Middleton participen junts al Dia de la Garrotera 2025 | Instagram, @princeandprincessofwales

Una imatge més humana per a la monarquia

En els darrers temps, el Regne Unit ha vist com la seva monarquia s'allunya de la rigidesa. “Es tracta d'una estratègia que està reforçant aquesta imatge que pretenen donar de la reialesa”. Els problemes de salut de Carles III i de Kate Middleton van ser un punt d'inflexió.

Kate va afirmar que la seva prioritat era recuperar-se i protegir els seus fills per damunt de tot. Amb la millora física dels seus membres, l'agenda s'ha adaptat. Ara, combinen actes institucionals amb un enfocament més personal i proper.

Una parella somrient vestida de manera elegant amb jaquetes blaves posant davant d'un sostre de teules.
Kate Middleton i el príncep Guillem estan gaudint de les seves vacances en família | Europa Press

Aparicions que semblen espontànies

Durant unes vacances privades a les illes gregues, Guillem i Kate van decidir fer breus intervencions públiques. Kate va compartir un vídeo sobre un projecte que la implica de ple. Dies després, Guillem va enviar un missatge a l'equip de futbol de Cornualla com a duc de la regió.

Moviments que, lluny de la casualitat, formen part d'un pla traçat. L'objectiu és clar: mantenir una connexió constant amb el públic, sense renunciar a la seva vida personal ni als seus moments de descans. Segueixen fidels al compromís que els ciutadans exigeixen a la Corona britànica, ja que és una tradició de gran rellevància.

Dona amb jaqueta verda somrient al costat d’una il·lustració en un cavallet
Kate Middleton, tot i estar de vacances, va compartir un vídeo amb un nou projecte | Instagram, @princeandprincessofwales, @earlychildhood

Un pla amb beneficis clars

Aquestes intervencions fora de temporada enforteixen el seu vincle amb el poble. El compromís visible, fins i tot en vacances, és quelcom que els britànics valoren profundament. En mesos de menor activitat oficial, les aparicions estratègiques eviten que la seva presència es dilueixi.

A més, seleccionen continguts que ressonen amb la ciutadania. Amb aquesta estratègia, Guillem i Kate continuen participant de les activitats de la Corona, però a la seva manera. Mantenen viu el respecte per la tradició, però amb temps i límits establerts per ells.

➡️ Gent