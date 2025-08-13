Una famosa mèdium d’Amèrica confirma el que tothom sospitava sobre Meghan Markle

Meghan Markle torna a ser notícia, però aquesta vegada per un assumpte molt diferent del que és habitual. Una de les mèdiums més influents d'Amèrica ha llançat una cridanera predicció que ha causat un gran rebombori entre els seus seguidors i detractors dels ducs de Sussex. El que ha revelat sembla confirmar el que molts sospitaven des de fa temps de l'exactriu.
Bis La Mèdium, al programa Despierta América, ha consultat les seves cartes per saber què li forneix el futur a Meghan i al seu marit, el príncep Harry. I segons les seves paraules, el futur no només és prometedor, sinó també impactant. La famosa vident ha assegurat que “Meghan trencarà el mercat”, una afirmació rotunda que ha deixat sense paraules més d'un.
Aquesta lectura arriba en un moment clau, just després que els ducs de Sussex hagin renovat la seva col·laboració amb Netflix. El nou acord canvia respecte al que van signar el 2020, malgrat que aquest implica menys compromís econòmic per part de la plataforma, els dona més llibertat creativa. Entre els nous projectes s'ha confirmat la segona temporada de Con amor, Meghan i un especial de Nadal que podria convertir-se en un èxit global.
La lectura espiritual dona suport al rumb de Meghan Markle en la seva renovada col·laboració amb Netflix
Segons Bis, les cartes que han sortit durant la lectura són de les millors que es poden obtenir en una tirada d'aquest tipus. Ha explicat que Meghan continuarà avançant amb pas ferm i que tots els continguts que portin el seu nom “es vendran”. Al món espiritual, segons la mèdium, això reflecteix una aura d'energia magnètica i determinació que pocs tenen.
La predicció ha reforçat el que molts seguidors de la duquessa ja intuïen des de fa temps: Meghan ha sabut construir la seva marca personal més enllà de la família reial britànica. Tot i les crítiques constants que ha rebut des que va sortir de la Casa Reial, ha trobat una nova via professional que sembla alinear-se amb la seva veritable vocació. I ara, amb la benedicció simbòlica de l'univers, segons Bis, està preparada per fer un salt definitiu.
La col·laboració renovada amb Netflix permetrà al príncep Harry i Meghan explorar noves àrees, com els documentals, les pel·lícules, els programes d'estil de vida i fins i tot continguts esportius. Aquesta diversificació és clau, perquè la parella ha après dels errors del passat i ara es mou amb més estratègia. Tot això sembla haver estat captat per Bis en la seva lectura, que ha insistit que “es parlarà molt més de Meghan”.
Meghan Markle afronta un nou capítol professional amb prediccions que anticipen èxit
Tot i que les prediccions espirituals no convencen tothom, la veritat és que Bis La Mèdium té una trajectòria sòlida i respectada, amb més de 30 anys d'experiència. No és la primera vegada que encerta amb les seves visions, i la seva connexió amb l'invisible ha guiat moltes figures públiques. Que ara posi el seu focus en Meghan no és casualitat, i molts ho interpreten com un nou gir en la narrativa pública de la duquessa.
De moment, Meghan no ha reaccionat a aquesta predicció, però els qui segueixen de prop la seva trajectòria professional reconeixen que aquest nou capítol podria ser clau a la seva vida. Bis ha estat clara en afirmar que l'exactriu està destinada a triomfar tant en el món de l'espectacle com en els negocis. Segons la mèdium, l'univers està del seu costat i el seu èxit sembla només qüestió de temps.