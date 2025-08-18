El jutge pren una decisió sobre Marius Borg que altera els prínceps de Noruega

La Família Reial de Noruega no està passant per un dels seus millors moments. Des de fa mesos, el nom de Marius Borg, fill gran de la princesa hereva Mette-Marit, ha estat al centre de la polèmica. El jove, de 28 anys, ha acumulat una llista interminable de problemes amb la justícia.
La seva conducta ha causat un malestar a la Casa Reial i, sobretot, a la seva mare, que ha vist com el seu primogènit ha posat en entredit la imatge de la institució. En diverses ocasions Marius ha estat detingut per la policia. Ha passat per comissaries, per calabossos i fins i tot per interrogatoris de gran repercussió pública.
Se l'ha acusat de delictes d'agressió, d'amenaces i de maltractaments denunciats per antigues parelles. Exnòvies seves han explicat episodis de violència i han descrit comportaments que han impactat l'opinió pública. L'escàndol ha estat tan greu que fins i tot se li ha retirat el passaport diplomàtic que li corresponia per ser fill de la princesa hereva.
Ningú esperava l'última hora de Marius Borg que ha posat els pèls de punta als prínceps de Noruega
El passat mes de juny, la policia va revelar que Marius havia estat imputat per més de vint delictes. Entre ells s'han assenyalat conductes inadequades en relacions personals, infraccions de trànsit i actes de vandalisme.
La situació ja semblava crítica. Tanmateix, en els darrers dies la pressió mediàtica i judicial ha augmentat encara més. El fiscal estatal ha presentat finalment l'acusació formal.
Segons ha informat el mitjà noruec NRK, el fiscal Sturla Henriksbø ha confirmat que no es tracta de 23 delictes, com es pensava en un primer moment, sinó de 32. El mateix Henriksbø ha qualificat el cas de “molt greu”.
Ha assenyalat que “l'abús de poder i la violència en les relacions són actes molt greus que poden deixar empremtes duradores i destruir vides”. Tot i així, ha precisat que “no es donen les condicions per detenir i empresonar Høiby” en aquest moment.
La decisió del jutge amb Marius Borg ha alterat els prínceps de Noruega
La decisió judicial ha sorprès tant la premsa com els mateixos prínceps hereus de Noruega. Ha alterat completament els plans de la família. Ha suposat un cop inesperat i ha deixat clar que el procés contra Marius Borg s'ha endurit més del que es preveia.
L'hereu Haakon i Mette-Marit han intentat mantenir-se en silenci, però en l'entorn palatí s'ha comentat la gran preocupació que els envolta.
La veritat és que l'acusació ha posat en evidència la pitjor crisi familiar en anys. La justícia noruega ha marcat un nou rumb en el cas. I la decisió del jutge ha deixat els prínceps en una posició complicada, entre la lleialtat familiar i l'obligació institucional.