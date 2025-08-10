El príncep Haakon de Noruega ho sap: en Marius Borg no pot sortir per un gran motiu

Noruega es desperta amb una notícia que remou els fonaments de la Família Reial. Marius Borg, el fill de la princesa hereva Mette-Marit, ha perdut un dels majors privilegis que li havia atorgat el seu padrastre, el príncep Haakon.
Es tracta del seu passaport diplomàtic, un document que el situava en una categoria especial i li permetia viatjar amb prerrogatives reservades únicament als representants de l'Estat. Ara, sense aquest privilegi, Marius Borg no pot sortir del país.
Marius Borg va créixer envoltat dels luxes i l'afecte de la reialesa noruega, tot i que sempre es va deixar molt clar que no en formava part activa de la institució. Com a fruit d'una relació anterior de Mette-Marit, va ser acollit amb naturalitat a la família reial.
Haakon el va assumir com un fill propi, els reis Harald i Sònia el van tractar com un net més, i la seva presència en actes familiars era habitual durant la seva feliç infància. No tenia títol ni obligacions oficials, però la seva vida transcorria entre privilegis silenciosos.
Marius Borg i el príncep Haakon de Noruega han anat de viatge junts
Tot va canviar de manera dràstica el 4 d'agost de 2024, quan va ser detingut després de ser acusat d'agredir físicament i psicològicament la seva aleshores parella a Frogner. La detenció va destapar un seguit de denúncies acumulades i un procés judicial que acabaria amb la imputació de 23 delictes. El vel de discreció que havia protegit Marius durant anys va caure estrepitosament, i l'escàndol es va convertir en un malson per a la monarquia.
Tot i això, l'actitud de la família reial ha estat ambigua. Marius ha continuat entrant i sortint del país, fins i tot per gaudir de vacances a Itàlia, França i Portugal. Precisament en aquest darrer país va ser vist el juliol de 2025 practicant surf al costat del príncep Haakon i el seu mig germà, el príncep Sverre Magnus.
Marius Borg va arribar a Noruega escortat per la seguretat del príncep Haakon
En tornar, el trio va ser escortat des de l'aeroport fins a la residència reial de Skaugum, utilitzant el protocol de seguretat reservat només per als membres de la reialesa. Es va saber aleshores que Marius utilitzava passaport diplomàtic, un privilegi que només s'havia de fer servir en viatges oficials amb la família reial.
Tanmateix, segons va revelar la revista Se og Hør, el Ministeri d'Afers Exteriors va revocar aquest passaport diplomàtic a començaments de 2025. Tot i que no s'ha confirmat que la decisió estigui relacionada amb els escàndols judicials del jove, tot apunta que ha estat un factor determinant.
El gest marca un abans i un després: Marius Borg ha perdut finalment el símbol de confiança que Haakon li va confiar fa anys. I amb això, el vincle institucional que encara l'unia, tot i que tènue, a la Corona de Noruega.