Home gran amb micròfon a la mà i dibuixos de cases vermelles al fons
El barri de Barcelona on viu Joan Manuel Serrat: el seu principal atractiu

Vallcarca, el refugi elevat del cantautor al costat del parc Güell i la serra de Collserola

Duna Costa
Hi ha barris que enamoren a primera vista, i d'altres que es conquereixen des de la tranquil·litat i la memòria compartida. El refugi barceloní de Joan Manuel Serrat pertany a aquesta segona categoria, i ha reactivat la curiositat pública aquest estiu. Diversos mitjans han assenyalat l'entorn on passa els seus dies, evitant dades delicades però subratllant un encant urbà molt particular.

El veïnat escollit per Serrat

Idealista va informar el 26 de juliol de 2025 que el cantautor resideix al barri de Vallcarca, en una casa unifamiliar amb jardí. Dies després, Crónica Global i altres portals van reforçar aquesta informació, destacant la ubicació elevada i les vistes obertes sobre la ciutat.

A principis d'agost, Infobae va tornar a parlar sobre el tema i va subratllar l'aire de poble que encara conserva l'entorn. La nota original remet també a la proximitat de camins cap a Collserola, un altre dels imants quotidians per als veïns d'aquest vessant. La projecció pública del lloc ha crescut, però les informacions mantenen la prudència necessària, sense adreces concretes ni detalls que vulnerin la seva privacitat.

Home gran amb cabells canosos i vestit gris aixecant la mà davant d’un fons decorat amb notes musicals de colors
Serrat visualitzant una peça musical | Ahmad wahyu kurniawan, Los Angeles Times

Per què Vallcarca sedueix: alçada, verd i el Parc Güell

Vallcarca i els Penitents s'alça entre el Putxet i el Coll, al districte de Gràcia, amb carrers costeruts i caràcter de barri antic. L'Ajuntament descriu un teixit nascut al voltant de vells nuclis rurals i travessat pel torrent que va donar nom al veïnat. Molt a prop s'estén el Parc Güell, els accessos del qual limiten amb la part alta del barri i reforcen el seu magnetisme turístic i cultural. El viaducte de Vallcarca, inaugurat el 1923, marca el paisatge urbà i recorda la transformació d'un antic torrent en artèria moderna.

Les vistes des dels carrers alts expliquen l'encant de l'enclavament, un valor citat per aquells que han explicat on es mou el cantautor. No falten cases unifamiliars discretes, barrejades amb edificis racionalistes i finques modernistes, que donen al conjunt un aire heterogeni però harmoniós. No és el Gràcia més turístic, però manté un pols veïnal actiu, molt visible durant les recents festes i reivindicacions d'agost.

Discreció, homenatges i una curiositat que no decau

Tot i que avui tria la tranquil·litat de Vallcarca, Serrat mai va deixar de ser el noi del Poble-sec, on va néixer i va passar la seva infància musical. La placa del número 95 del carrer Poeta Cabanyes manté el ritual de les fotos, com recorden perfils institucionals i guies culturals. Aquesta doble geografia, entre el bressol obrer i el mirador tranquil, explica una elecció vital coherent amb la seva biografia pública més recent.

Home de cabells canosos amb camisa texana sosté una guitarra i es porta un dit als llavis en senyal de silenci
Serrat fent el gest de silenci mentre agafa una guitarra | Web de Joan Manuel Serrat

Serrat s'ha mostrat proper i serè en entrevistes recents, allunyat del soroll, una descripció que encaixa amb la calma residencial del barri escollit. A les xarxes, els veïns discuteixen obres, mobilitat i habitatge, mentre els periodistes d'estil destaquen l'encant  discret de les cases a mig vessant. Per ara, se sap que el seu barri és en alçada, a prop del Parc Güell i amb caràcter veïnal robust, un refugi lògic per a un clàssic barceloní.

