Jordi Robirosa es jubila: El seu missatge de comiat

per Sergi Guillén

Després de més de quatre dècades sent la veu inconfusible del bàsquet a TV3, Jordi Robirosa ha posat fi a la seva trajectòria professional. Amb un comiat que ha commogut tant els seus companys com els espectadors. Amb el seu característic estil proper i la seva defensa apassionada del català, Robirosa es despedeix deixant un llegat inesborrable en el periodisme esportiu català.

Un comiat per tot el que és alt

El passat 14 de maig, Jordi Robirosa es va acomiadar oficialment de TV3, culminant una carrera de 40 anys a la cadena pública catalana. Durant la seva última aparició a la redacció d'esports, va ser sorprès amb un emotiu homenatge organitzat pels seus companys.

Laia Ferrer, periodista de la cadena, va compartir a les xarxes socials un vídeo on es pot veure Robirosa sent mantejat pels seus col·legues, en un gest d'afecte i reconeixement. En el seu discurs de comiat, va destacar la importància de tractar bé els becaris, a qui va considerar "l'esglaó més feble" de la cadena. I va expressar la seva gratitud per haver treballat en un entorn que valora les noves generacions.

| Instagram

Un periodista amb un gran sentiment per Catalunya

Al llarg de la seva carrera, Robirosa no només es va destacar pel seu talent narratiu, sinó també pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalana. En una entrevista, va expressar la seva preocupació pel futur del català, afirmant que "en tres o quatre generacions el català serà un idioma residual". A més, durant el seu comiat, va reiterar el seu suport a la selecció catalana de bàsquet, declarant que "la catalana és la meva selecció", una mostra del seu posicionament independentista.

Les xarxes socials es van omplir de missatges d'agraïment i admiració cap a Robirosa. Companys de professió, esportistes i espectadors van destacar el seu professionalisme, la seva passió per l'esport i la seva defensa del català. El seu estil únic, caracteritzat per l'ús d'expressions com "apostoflant", es va convertir en una marca registrada que el va fer encara més proper al públic de Catalunya.

A més, Jordi Robirosa va aprofitar per recordar alguns moments clau de la seva trajectòria professional. Destacant especialment els Jocs Olímpics de Barcelona '92 i la seva estreta relació amb figures icòniques com Pau Gasol, amb qui va compartir nombrosos moments dins i fora de la pista. La nostàlgia va ser palpable en les seves paraules, subratllant que, encara que es retira oficialment, continuarà lligat al bàsquet i a l'activisme cultural català.

Amb la jubilació de Jordi Robirosa, TV3 perd una de les seves figures més emblemàtiques. El seu llegat perdurarà en la memòria de qui van créixer escoltant les seves narracions i compartint la seva passió pel bàsquet. El seu comiat marca la fi d'una era en el periodisme esportiu de Catalunya, deixant un buit difícil d'omplir.