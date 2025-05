Reapareix Emmanuel Petit per tornar a criticar el Barça i Catalunya: 'Em van obligar...'

Emmanuel Petit, campió del món amb França i exjugador del FC Barcelona, ha tornat a encendre la polèmica amb unes declaracions que reactiven velles ferides sobre el seu breu i turbulent pas pel club blaugrana. Tot i que han passat més de dues dècades des de la seva estada a la Ciutat Comtal, l'excentrecampista no ha dubtat a compartir la seva experiència, marcada per, segons ell, tensions lingüístiques i divisions internes al vestidor.

Emmanuel Petit, un jugador que no va deixar empremta

En una recent entrevista, Petit ha revelat que, en arribar al Barcelona l'any 2000, es va trobar amb un ambient hostil i una forta pressió per adaptar-se al català, en lloc del castellà. Segons les seves paraules, "tan aviat com vaig arribar al Barcelona, la gent em deia: 'no intentis aprendre castellà, has d'aprendre català'. I jo els deia: 'Estic a Espanya, oi?'. I ells responien: 'No. Estàs a Catalunya'".

Aquestes declaracions han generat un intens debat sobre la convivència lingüística i cultural al club català. Petit també ha descrit un vestidor dividit en clans, on predominaven els grups de jugadors catalans i holandesos, cosa que dificultava la integració dels nouvinguts. "Quan vaig entrar per primera vegada, la majoria ni em va prestar atenció, ni em van saludar. Hi havia tres clans: catalans, holandesos i la resta.

Unes declaracions que generen malestar

Les afirmacions de Petit no han passat desapercebudes i han suscitat diverses reaccions en l'àmbit esportiu i mediàtic. Alguns excompanys i figures relacionades amb el club han expressat la seva sorpresa i desacord amb les declaracions del francès, argumentant que el FC Barcelona sempre ha estat un club inclusiu i respectuós amb la diversitat cultural.

D'altra banda, sectors crítics amb el nacionalisme català han aprofitat les paraules de Petit per assenyalar el que consideren una imposició cultural dins del club. Aquest episodi ha fet reaparèixer el debat sobre la identitat i la política en el futbol, especialment en un club tan emblemàtic com el Barcelona.

No és la primera vegada

No és la primera vegada que Petit es pronuncia de manera crítica sobre la seva etapa al Barça. En anteriors ocasions, ja havia manifestat el seu descontentament amb la gestió del vestidor i la manca de suport institucional durant la seva estada al club. No obstant això, les seves recents declaracions han estat especialment contundents, en afirmar que la pressió per adaptar-se al català "està molt a prop del racisme".

Aquest nou capítol en la relació entre Emmanuel Petit i el FC Barcelona posa de manifest les complexitats que poden sorgir quan s'entrellacen esport, cultura i identitat. Tot i el temps transcorregut, les experiències viscudes per l'exjugador continuen generant controvèrsia i reflexió sobre el paper del futbol com a reflex de les tensions socials i culturals.