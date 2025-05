Espectacle surrealista a First Dates pel rebujito

En l'univers de les cites televisades, on les espurnes de l'amor poden sorgir en els llocs més insospitats, una recent vetllada a First Dates ha demostrat que fins i tot una beguda pot desfermar passions enceses.

Un brindis amb el qual va començar tot

La nit prometia ser una celebració del folklore andalús. El Víctor, un jubilat sevillà i exdirector d'escola, i La Julia, una sastre de 65 anys procedent de Fuengirola, es van trobar al restaurant de First Dates amb l'esperança de trobar una connexió especial. Tots dos compartien un amor per les tradicions, el ball i les fires regionals.

Tanmateix, l'harmonia es va veure interrompuda quan El Víctor, en brindar amb rebujito, va proclamar amb orgull que aquesta era la beguda típica de Sevilla. La Julia, amb un somriure, però fermesa, el va corregir: “No és de Sevilla, és de totes les fires d'Andalusia”. Aquest comentari va encendre una discussió sobre les arrels del rebujito, una barreja refrescant de vi fi i refresc de llima-limona, que tots dos consideraven part integral de la seva cultura.

| Cuatro

La cita no va arribar a bon port

La conversa va derivar en un intercanvi d'opinions sobre les begudes típiques de les seves respectives regions. La ulia va esmentar el Cartojal, un vi dolç emblemàtic de la Fira de Màlaga, desconegut per al Víctor. Malgrat les diferències, la parella va compartir moments de ball i rialles, intentant mantenir la cordialitat.

Al final de la vetllada, tots dos van coincidir que, encara que la cita va ser agradable, no sentien l'espurna necessària per continuar coneixent-se. Víctor va expressar que Julia no era el tipus de persona que buscava, i Julia va admetre que no havia sentit atracció física.

First Dates segueix pel mateix camí

Aquest episodi de First Dates posa de manifest com les tradicions i l'orgull regional poden influir en les relacions personals. Encara que l'amor per la cultura compartida pot unir, les diferències en la interpretació d'aquestes tradicions també poden ser un punt de fricció. És possible que l'amor superi les barreres de l'orgull local? Només el temps i noves cites ho diran.

| Canva

First Dates, gairebé una dècada en antena

First Dates és un programa de telerealitat espanyol emès a Cuatro des del 17 d'abril de 2016. Adaptació del format britànic homònim, l'espai està presentat per Carlos Sobera i se centra en cites a cegues entre persones que busquen parella. Des de la seva estrena, ha estat un dels programes més populars de la cadena, amb més de 2.000 episodis emesos i prop de 10.000 cites organitzades.