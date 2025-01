El primer 'Joc de Cartes' de 2025 acaba amb un concursant destrossat pels rivals

El programa de TV3 “Joc de Cartes”, presentat pel reconegut xef Marc Ribas, aterra a les comarques gironines amb un objectiu molt clar: esbrinar quin restaurant ofereix el millor plat tradicional de la zona. I ho han aconseguit. Ho veurem més endavant.

Quatre establiments han competit per aconseguir el premi de 5.000 euros i, sobretot, per demostrar l’autenticitat de la cuina catalana de proximitat. La recerca dels gustos més genuïns de Girona es converteix en un veritable repte per als professionals que hi participen, disposats a seduir el jurat i els espectadors amb receptes que uneixen sabor i tradició.

Juan Blanco obre el concurs i la fa grossa

En aquesta ocasió, la càmera ens porta primer a Sant Julià de Ramis, on Juan Blanco ens presenta Can Blanco, situat a l’Hotel Palau de Girona. L’experiència hostalera d’aquest restaurant s’ha especialitzat en carns i en una cuina tradicional que posa un èmfasi especial en els guisats casolans, elaborats amb matèria primera de qualitat i d’origen proper. L’atenció al detall i l’arrelament al territori són els punts clau que marquen la diferència en cada plat. El bacallà amb samfaina és, al seu parer, el seu millor plat.

| TV3

Una presentació que no ha estat compartida pels seus rivals. Molt menjar congelat, uns plats que no han estat a l'alçada i problemes amb les postres. S'ha salvat gràcies a la bona nota de la cuina. Un 6'3 amb un 5'7 del plat tradicional. Una nota que, com veurem més endavant, ha sofert variacions.

Durant el servei, el Juan ja l'ha fet grossa agafant menjar del plat d'un dels seus rivals. Han al·lucinat... i encara no ho havien vist tot.

| TV3

Un aficionat al bàsquet al bell mig de Girona

A la ciutat de Girona, Josué Juan Ruiz ens convida a descobrir El Doll, un local conegut per les seves tapes i plats elaborats. El seu segell personal combina receptes tradicionals amb tocs creatius que donen un aire renovat a la cuina catalana. L’objectiu és sorprendre amb sabors equilibrats i presentacions originals sense perdre de vista la qualitat del producte fresc. El seu plat tradicional de més nivell és la coca de recapte.

Una coca de recapte que no ha agradat als seus rivals. De fet només ha tret un 3'7 d'aquesta categoria. La nota global ha estat la pitjor, un 4'7. Les patates braves ha estat el plat més criticat per la mala cocció de la patata.

La cuina més tradicional entusiasma a tots

Al poble de Llorà, Anna Comamala obre les portes de Cal Ganso, un restaurant que reivindica l’essència dels guisats i la brasa. Amb receptes familiars heretades de generació en generació, l’equip de Cal Ganso aposta per les coccions lentes i les brases tradicionals. Tot plegat, una proposta que connecta directament amb la història culinària de la comarca i captura els gustos d’un passat que segueix ben viu. El seu millor plat és l’oca amb peres.

| TV3

Canelons casolans, guisats fets amb amor. La millor... i amb diferència. Al Marc li ha agradat l'oca, un plat difícil de cuinar. 7'3 en aquest aspecte i un 7 global. I això tenint en compte que el Juan, per variar, ha puntuat molt baix.

El Brot, cuina moderna que els seus rivals no han entès... o no han volgut entendre

Finalment, a Vilavenut, Isaac Jover sorprèn amb El Brot, un projecte que defensa els productes de quilòmetre zero i la cuina de temporada. La filosofia del restaurant gira al voltant del respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, sense renunciar a les aromes autèntiques de la gastronomia local. Cada plat vol transmetre l’essència dels ingredients més propers, convertint l’experiència a taula en un homenatge als productors de la zona. El calamar farcit del Port de la Selva és el seu millor plat tradicional.

Un plat arriscat ja que no l'ha cuinat a la manera tradicional. Els seus rivals no ho han entès o han fet veure que no ho entenien. Així han pogut justificar una puntuació més baixa, especialment l'Anna, que ha estat molt dura puntuant. Tot i així, a posteriori li ha pujat la nota a l'Isaac. 5'2 de nota global amb només un 4'3 del plat tradicional. Diferent ha pensat el Marc Ribas, que ha considerat que aquest ha estat el millor plat del programa. Mig punt més que al final acabarà influint.

| TV3

Justa guanyadora i un concursant que recull tot el dolent que ha sembrat

Amb les notes dels concursants ja era evident que l'Anna, de Cal Ganso, guanyaria. El vot del Marc ho ha acabat de confirmar. Un 8'7, 2 punts més aproximadament que els seus rivals. Tot i no guanyar el plat estrella, Cal Ganso tenia suficient marge. Segon ha estat el Brot, gràcies a canvis de nota. Uns canvis de nota que han ensorrat el restaurant Can Blanco.

El seu propietari s'ho ha guanyat a pols. Ha puntuat molt baix els seus rivals, amb comentaris destructius i una actitud gens bona. L'han clissat ràpidament. Per acabar-ho d'adobar, no es cansava de repetir que "les dones tenen més neta la cuina".

Uns comentaris que els seus rivals han considerat masclistes i totalment fora de lloc. Una sèrie d'elements que han provocat una baixada dràstica de nota per part dels seus rivals. Totalment merescut.