Públic parla clar sobre Campanades de Laura Escanes i Miki Núñez a TV3: 'Si aneu...'

El comiat de 2024 a TV3 prometia emoció i espectacle, però les nombroses queixes a les xarxes socials han enterbolit la seva imatge. Amb Laura Escanes i Miki Núñez al capdavant, la cadena catalana buscava un directe fresc i proper, encara que diversos problemes de so van acabar generant una forta controvèrsia. Tot i així, la influencer va aconseguir brillar amb un vestit d'alta costura.

Els errors de so en directe indignen l'audiència

Els tuits de la nit deixen clara la frustració acumulada pels espectadors, que no van dubtar a expressar el seu descontentament. Un d'ells, publicat per @XaviParellada, va qualificar la realització de “avorrida i nefasta”, lamentant la falta de ganxo dels presentadors.

Un altre usuari, @JordaFiter, va descriure la retransmissió com una “coordinació desastrosa” entre l'àudio de TV3 i la megafonia de l'esdeveniment, dificultant la comprensió de les paraules. A més, @pauramirezcamps va manifestar que el so “tapava tot” i que, en certa manera, “millor no sentir el que deien”.

| Instagram: @lauraescanes

Les queixes apunten a la falta de proves tècniques prèvies i a la impossibilitat de gaudir plenament de l'últim directe de l'any. L'audiència esperava uns nivells de producció més alts, ja que les Campanades són un dels esdeveniments més icònics de la televisió.

Un vestit d'alta costura que va brillar

Malgrat la polèmica, Laura Escanes va destacar amb un estilisme digne de catifa vermella, dissenyat per la firma Yolancris. Aquest vestit, confeccionat en tul brodat amb cristalls i detalls artesanals, va retre homenatge a l'essència mediterrània i la ciutat de Barcelona. La silueta sirena va realçar la figura de la presentadora, mentre que les mànigues capa amb serrells de manila van afegir dramatisme i moviment.

L'abric en to xampany va generar expectació, ja que va ocultar el disseny abans de les dotze campanades, creant un moment de suspens molt celebrat. L'elecció de joies de Rabat i sandàlies daurades de Pedro Miralles va aportar elegància i un lleuger aire retro, harmonitzant amb el maquillatge hollywoodià de la influencer.

Aquest look va suposar la confirmació d'Escanes com una autèntica referència d'estil en dates tan assenyalades.

Reaccions i tendències a les xarxes socials

Les opinions sobre la parella televisiva van ser variades, combinant elogis i crítiques a parts iguals. Molts usuaris van aplaudir la naturalitat i proximitat de Laura i Miki, mentre altres van lamentar la falta de sintonia entre la seva locució i els errors tècnics. L'etiqueta #Campanades3Cat es va convertir ràpidament en tendència, degut tant a la polèmica com a la curiositat per l'impressionant vestuari de la presentadora.

Aquest cap d'any a TV3 deixa un sabor agredolç, marcat per un gran desplegament de moda i moments divertits, però enterbolit per un so que no va estar a l'altura. Els espectadors s'han mostrat molt exigents, com demostren els tuits que demanen una millora urgent de la retransmissió. Mentre el magnífic vestit de Laura Escanes ha estat un autèntic encert per a molts, les crítiques per la mala qualitat de l'àudio segueixen ressonant a les xarxes.