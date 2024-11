La surrealista traducció d'aquesta coca de l'Empordà: 'S'han passat tres pobles'

per Sergi Guillén

A l'era de la globalització i la digitalització, la traducció automàtica ha esdevingut una eina indispensable. Tot i això, en el seu intent de simplificar el procés, les màquines sovint generen resultats que freguen l'absurd. Quan es tracta de traduir entre idiomes tan propers com el català i el castellà, la precisió és clau.

Malauradament, molts exemples mostren que aquest tipus de traduccions fallen estrepitosament. La riquesa lingüística i cultural de Catalunya dóna lloc a expressions úniques i difícils de traslladar a altres idiomes sense perdre'n l'essència. Des de menús de restaurant fins a senyalitzacions, s'han vist tota mena d'errades en intentar traduir del català al castellà.

El viral error de traducció

Aquests errors, en alguns casos, poden ser divertits i generen reaccions d'incredulitat a les xarxes socials. L'exemple de la coca de l'Empordà n'és un dels més recents a fer-se viral. En una carta de restaurant, una especialitat tan tradicional com la “Pa de coca de l'Empordà amb tomàquet” es converteix en “Pa de coca del Maresme amb tomàquet”.

Aquesta confusió no només canvia la ubicació geogràfica de la coca, sinó que també evidencia la manca de cura en la traducció. En lloc de respectar l'origen de la recepta i la seva denominació, s'ha substituït l'Empordà, conegut per la cuina tradicional, pel Maresme, una regió diferent.

Aquest canvi sembla un detall menor, però en un país on la gastronomia i les diferents comarques estan connectades profundament, l'error no passa desapercebut.

El debat a les xarxes

Les xarxes socials han reaccionat amb humor davant d'aquesta peculiar traducció. A Twitter, alguns usuaris comenten que el traductor sembla haver passat "tres pobles", fent referència a localitats com Tossa, Lloret o Blanes, i subratllant la distància entre Empordà i Maresme.

| Juan Moyano

Altres, en to sarcàstic, suggereixen que potser el traductor pensava més en coca (en el sentit de la planta) que en el pa. L'humor, com en molts casos, ha estat el millor remei per a la relliscada lingüística.

La coca de l'Empordà amb tomàquet és una de les joies culinàries d'aquesta regió catalana. Aquesta recepta senzilla es basa en un pa pla i cruixent, untat amb tomàquet madur, oli d'oliva i sal.

Tot i que sembla similar al pa amb tomàquet de tota la vida, en realitat aquest posseeix la seva pròpia identitat i és un símbol de l'excel·lent cuina de l'Empordà. La confusió en traduir el nom del plat pot semblar trivial, però reflecteix una manca de respecte pels diferents valors culturals i gastronòmics de la zona a Catalunya.

Aquest error serveix com a recordatori que una mala traducció pot transformar una tradició en una barreja sense sentit. La propera vegada que llegim una carta de restaurant, potser ens parem a pensar dues vegades abans d'assumir que tot allò que està escrit reflecteix la pura realitat. I si alguna cosa queda clara, és que l'Empordà continuarà sent el lloc de l'autèntica coca amb tomàquet, sense importar què digui el traductor.